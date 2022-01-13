Щедрик, щедрик, щедривочка: что нельзя делать на Щедрый вечер-2022

13 января, накануне Старого Нового года, украинцы отмечают Щедрый вечер. Так как церковь в этот день чтит святую Меланию, то праздник называют еще и Меланкой. В Украине Щедрый вечер празднуют уже много столетий, поэтому за это время в нашей культурной сокровищнице успело накопиться немало интересных традиций.

Интересно, что кроме 13 января в Украине празднуют еще один Щедрый вечер, который приходится на канун Крещения – 18 января. В основном его отмечают в западных областях.

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Щедрый вечер сочетает в себе и христианские, и языческие корни. Наши предки верили, что в этот праздник необходимо как можно богаче украсить дом и приготовить действительно "щедрый" ужин, чтобы в их доме всегда были согласие и материальный достаток.

В событие принято не только устраивать гостины, но и ходить в гости самим. Люди наведывались к своей родне или друзьям и пели им: "Щедрый вечер! Добрый вечер!". Чрезвычайно популярными были и есть щедривки, которые исполняют преимущественно девушки.

Также на Щедрый вечер устраивались мини-представления с участием молодежи. Парня переодевали в Василия (ведь на следующий день был праздник Василия), а девушку в Меланку.



Щедрый вечер 2022: традиции праздника / Фото Pinterest

Что можно делать на Щедрый вечер-2022

На праздник обязательно надо приготовить "богатую" кутью. Хозяйки добавляли к ней много меда, орехов, сухофруктов, изюма.

Верили, что "щедрым" ужином в праздник надо поделиться с домашними животными, чтобы они всегда были здоровыми.

Не поддержать давнюю традицию щедрования в этот день будет грехом. Поэтому, веселитесь и пойте щедривки.

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Что нельзя делать на Щедрый вечер-2022