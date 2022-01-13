С наступающим Старым Новым годом-2022: традиции колоритного праздника

Старый Новый год отмечают 14 января. В украинской культуре этот день считается уважаемым и с ним связано много верований и обычаев. Ежегодно украинцы радостно встречают этот неофициальный праздник и учитывают правила и традиции, которые нужно соблюдать.

Праздник Старого Нового года отмечают не все страны, только те, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем. Поэтому в США, Германии или Франции мы не найдем такой традиции, однако в Украине, в Беларуси, Грузии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории и Сербии празднования Старого Нового года очень популярны до сих пор.

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Традиции празднования Старого Нового года

Праздник Старого Нового года возник из-за смены летоисчислений. В 1918 году произошел переход от старого юлианского календаря к новому – григорианскому. Юлианский календарь "опаздывает" от григорианского на 13 дней и теперь его привыкли называть "старым стилем". Хотя люди перешли на григорианский календарь, но не стали отказываться от любимой традиции встречать Новый год 13 января. Поэтому праздник приобрел неофициальный характер и остался жить в коллективной памяти.

Традиции Старого Нового года 2022 / Фото Unsplash

День Старого Нового года совпадает с праздником Василия Великого, известного святителя и богослова. В Украине Василия празднуют громко и весело и, пожалуй, самой большой традицией в этот день является сеяние. Люди верили, что в этот день нельзя долго спать, поэтому просыпались на рассвете и ждали посевальников. К слову, посевальниками могли быть только мальчики, ведь по обычаю, если на Василия первым в дом зайдет мужчина, то год у хозяев будет очень удачным.

Мальчишки засевали пшеничным зерном, рожью или ячменем. Нельзя было сеять крупой, которая была круглой формы, например горохом, ведь это предвещало сильные слезы в семье хозяев.

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В канун Старого Нового года люди празднуют Щедрый вечер. В это время принято готовить большой и богатый ужин с непостными блюдами. Чаще всего на стол подают домашние колбасы, сало, вареники, свинину, блины с разной начинкой, но главным блюдом остается кутья. Ее хозяйки готовят по-другому, чем на Святвечер, потому что добавляют разные вкусности – орехи, мед, сухофрукты.

Традиции Старого Нового года 2022

Если Старый Новый год – это время для мальчиков, то Щедрый вечер время для девочек, ведь именно в этот праздник они ходят щедровать. 13 января в Украине можно услышать множество красивых щедривок, одними из самых популярных являются "Ой сивая та й зозуленька" и "Щедрик, щедрик, щедрівочка". Также 13 января проводятся веселые гуляния с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.

На Старый Новый год молодые девушки любят гадать. После ужина они красиво наряжаются, приглашают подруг и вместе гадают на судьбу и жениха. Хотя церковь и запрещает такие "развлечения", однако для народа эта традиция очень древняя и ее популярность не утихает до сих пор.

Что нельзя делать на Старый Новый год-2022

14 января не планируйте встречи со знакомыми. Этот день следует провести исключительно в семейном кругу.

На Старый Новый год нельзя занимать деньги.

Верят, что сегодня не стоит произносить слово "тринадцать", ведь может случиться беда.

Не садитесь за праздничный стол в грязной одежде.

Что нельзя делать на Старый Новый год 2022 / Фото Unsplash