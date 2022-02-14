Так родился праздник любви: что известно об истории Дня святого Валентина

Ежегодно в День святого Валентина мир погружается в атмосферу романтики и нежности. Как положили начало этому празднику и почему у него есть несколько историй происхождения – узнайте в материале.

14 февраля трудно назвать обычным днем ​​календаря, ведь все ассоциируют его, прежде всего, с праздником всех влюбленных – Днем святого Валентина. Этот праздник люди трактуют по-разному – для кого он наделен особым смыслом, другие считают, что любовные чувства можно выразить не только сегодня.

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У этого романтического события есть несколько интересных вариантов происхождения. Один – известная нам легенда о христианском святом Валентине, а другой уходит корнями язычества.

День святого Валентина: история

День святого Валентина чествуют уже много лет. Со временем, история создания этого события все больше обрастает мистикой и новыми фактами. Некоторые люди уже подвергают сомнению то, действительно ли существовал святой Валентин и действительно ли он впервые подарил любимой романтическую валентинку.

Немного о том, чье имя носит праздник

Когда-то во времена римского императора Клавдия II велась строгая политика в отношении женитьбы. Правитель очень хотел иметь крепкую армию, чтобы завоевать весь мир, так что "отсек все искушения", которые могли мешать солдатам концентрироваться на службе. В такие "соблазны" вошла и женитьба.



Святой Валентин / Фото Pinterest

Однако, конечно, нашлись те, кто захотел обойти этот запрет. Влюбленные воины обращались к молодому священнику Валентину, который секретно проводил венчание. Когда император узнал это, то приговорил Валентина к смертной казни. И во время ожидания исполнения смертного приговора Валентин в тюрьме влюбился в слепую дочь тюремщика Юлию и исцелил ее.



История Дня святого Валентина / Фото Alamy Stock Photo

Перед тем как пойти на казнь молодой священник оставил любимой записку, которую подписал "Твой Валентин". Именно эта записка позже стала называться валентинкой и влюбленные по всему миру в день чествования Валентина (которого признали святым) дарят эти открытки своим вторым половинкам.

К слову, историки считают, что существовало еще как минимум трое мужчин с именами Валентин, мученической смертью умерших за христианскую веру.

История с языческими мотивами

Существует мнение, что День святого Валентина "заменил" языческий праздник луперкалии (в честь бога Фавна, а по другой версии – в честь богини брака, семьи Юноны), который также когда-то отмечался ежегодно 14 февраля. Эта замена произошла в 496 году по распоряжению Папы Римского Геласия I, канонизировавшего Валентина.

Луперкалии, заменившие День святого Валентина / Фото Википедия

Такая практика была распространена, ведь многие христианские праздники заняли место языческих, к примеру, дни празднования Рождества Христова и Рождества Иоанна Предтечи, приходящиеся на языческие фестивали в честь зимнего и летнего солнцестояния (около 25 декабря и 7 июля соответственно).