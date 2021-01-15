Водокрещи 2021: что нельзя делать в праздник
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Водокрещи является одним из крупнейших религиозных праздников, который христиане отмечают 19 января. Считается, что Крещением Господним заканчивается цикл рождественских праздников, поэтому оно является таким особенным. Что нельзя делать на Водокрещи – читайте в нашем материале.
Одно из самых значимых православных праздников – Водокрещи или его также называют Богоявлением. Поэтому существует множество запретов, связанных с этим днем.
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Что нельзя делать на Водокрещи
- На Водокрещи нельзя сквернословить и ругаться. Особенно, если вы находитесь близко к освященной воде или держите ее в руках. Считается, что она впитает весь негатив и перестанет быть целебной.
- На Водокрещи категорически запрещено сплетничать, обманывать.
- В этот день нельзя плакать или жаловаться. Считается, что тот, кто проливает слезы на Водокрещи – будет плакать весь год.
- На Водокрещи, как и на большинство религиозных праздников, запрещается: вязать, шить, убирать, трудно работать. А особенно строгий запрет касается стирки.
- На Водокрещи нельзя давать деньги в долг. И вообще лучше ничего не выносить из дома и не раздавать. Иначе весь год будете жить в бедности.
- Нельзя нырять в прорубь не помолившись.
- Не набирайте святую воду грязной посудой. Еще один запрет касается пластика – крещенскую воду в нем хранить нельзя.
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