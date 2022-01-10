До традиції щедрування на Щедрий вечір здебільшого долучаються лише молоді дівчата. Зазвичай щедрувати ходили в українському строї і гуртом. Іноді дівчата перевдягались у Меланку (так, як Щедрий вечір випадає у день вшанування святої Меланії) й брали з собою одного хлопця, якого вбирали Василем.

Цікаво Коляд, коляд, колядниця: коли в Україні колядують, щедрують та засівають

Нові щедрівки-2022 українською мовою

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

***

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!



Гарні щедрівки 2022 українською мовою

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

І народ повсюди

Весело співа.

В тих піснях лунають

Мудрії слова.

На добро і спокій,

Щастя та любов

Шле благословення

Віщий дзвін церков!

Щоб на нашу землю

Повернувся мир,

Наших українців

Бог благословив!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом —

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

Килим, килим, веселочко,

Клич гостей в оселі,

І співанкою гучною

Піднімись до стелі.

Стали в парі, стали в парі

Стрілочки-сестриці.

Вище чари, повні чари.

Чари-чарівниці.

Вітер басом, вітер басом,

А скрипками — хуга.

Бубон місяця нагрівся

Від пруга до пруга.

Сніговиця білолиця

І Мороз червоний —

Руки в боки й вихилясом —

Аж регочуть гони.

Хто там, хто там в шибку стука?

Може, гість далекий?

Може, змерзли біля вікон

Молоді смереки —

То щедрівка-мандрівочка

Йде з хати до хати…

Добрий вечір, щедрий вечір,

Україно-мати.

***

Стоїть церковця

Та й на схід сонця,

Щедрий вечір, добрий вечір

А в тій церковці

Аж три віконці,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Перше віконце —

То ясне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Друге віконце —

То ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Третє віконце —

Ясні зіроньки,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Ясні зіроньки —

То їх дітоньки,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Ой сидять собі

Та й кругом стола,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та й їдять кутю

Та й пшеничную,

Щедрий вечір, добрий вечір.

А коло нього

Та й жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір.

А коло неї

Та дітки її,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Ой пошли ж, Боже,

Довгого віку,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Та й діждати вам

Нового року,

Щедрий вечір, добрий вечір.

***

У Щедрий вечір, у добрий час

Ми вітаємо так вас!

Діти хай у Вашім домі

Будуть вік увесь здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

В новий рік добро, надіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

В Щедрий вечір щедрівонька,

Прилетіла ластівка.

Гарну пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Щоби Вам защедрували.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте щедрі та багаті,

Пісня хай дзвенить у хаті.

Господиня, наче квітка,

А господар, ніби сокіл,

І такі ж хороші дітки!

З Новим Щастям! З Новим Роком!

Я щедрівочку свою

Добрим людям роздаю,

Ви її усім співайте,

Всюди радість засівайте.

В щедрий вечір, в Новий рік

Ми вітаємо усіх!

Будьте здорові, щасливі й багаті!

Хай пісня чудова лунає на святі!



Нові щедрівки 2022 для дітей

***

А ми будем щедрувати,

Бо пустили нас до хати.

У вас хата гарна, чиста

І ялиночка врочиста.

Ми щедрівочку співаєм –

Щастя в домі всім бажаєм.

Щоб росла у вас пшениця,

І родила вся пашниця,

І щоб хліб та пироги

На столі завжди були.

Щоб водилися і гроші,

Щоб харчі були хороші.

І щоб гривні та "зелені"

Набивали вам кишені.

Хай вам меду буде бочка,

І щоб заміж вийшла дочка.

А якщо доньки немає,

То господар хай придбає.

А як син у вас ще є –

Хай невістку Бог дає.

Щоб у вас була худоба,

А для нас – солодка здоба.

Ми помолимось за ласку –

Киньте в торбу ще ковбаску.

Всі ми щиро щедрували,

Щоб і сала в торбу дали.

Як мине цей рік багатий,

Ще прийдемо щедрувати.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону - ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!



Щедрівки для дітей і дорослих

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!