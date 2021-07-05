Ворожіння на Івана Купала здавна вважаються прадивими та доленосними. Згідно з повір'ями, у ніч на Івана Купала дерева переходять з місця на місце і розмовляють одне з одним, а трави набувають чудодійної сили.

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Саме тому, за традицією, в Купальську ніч ніхто не повинен спати. Після заходу сонця завжди і починалося буйне та веселе свято з дівочими ворожіннями.

Пропонуємо вам дізнатись найцікавіші способи ворожінь, які можуть дати натяки на ваше майбутнє.

Ворожіння на судженого

За допомогою різних ворожінь можна дізнатися ім'я судженого. Найпоширеніший спосіб, це вийти на вулицю і запитати першого зустрічного чоловіка його ім'я. Саме так зватимуть вашого судженого.

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Інше популярне ворожіння передбачає використання ножа. Для цього попередньо на аркуші паперу потрібно накреслити коло і вписати по колу всі букви алфавіту. Після потрібно поставити ніж по центру і покрутити його. На яку букву буде показувати вістря ножа, на неї і буде починатися ім’я судженого.

Також можна написати записки з чоловічими іменами на листочках паперу і скрутити їх в трубочки, які необхідно покласти під подушку. Після цього слід лягти спати. Вранці, прокинувшись, необхідно витягнути одну з записок. Ім'я, написане в ній, буде ім’ям судженого.

Ворожіння на папоротті

Папороть є чи не одним із найголовніших атрибутів свята Івана Купала. Легенди про пошуки квітки цієї рослини відомі ще з сивої давнини. Однак мало хто знає, що за допомогою папороті можна ворожити на ім'я коханого.



Івана Купала 2021: ворожіння на папороті

Для цього дівчата брали листок папороті і загадували на кожен маленький листочок ім'я хлопця. На всіх листочках необхідно пов'язати по нитці різного кольору. Потім папороть занурювали у воду і притискали до дна посудини. Той листочок, який найшвидше виринав і вказував, як буде звати кохану людину.

Ворожіння на цибулі

Для такого ворожіння необхідно взяти декілька цибулин, на кожній з яких треба написати ім'я хлопця. Потім цибулю ставили у посудину з водою і чекали, коли вона проросте. Яка рослина швидше проростала – від того хлопця й треба було чекати пропозиції руки і серця.



Ворожіння на Івана Купала 2021: ворожіння на цибулі

Ворожіння на снах

У ніч на Івана Купала сни можуть здійснюватись, однак іноді хочеться їм "допомогти". Для цього перед тим, як лягати спати під подушку необхідно покласти сім різних квіток. Вірили, що після цього сновидіння обов'язково здійсниться.

Ворожіння по багаттю



Стрибки через багаття на Івана Купала

Зазвичай, у святкову ніч Івана Купала, молодь розводить велике багаття і стрибає через нього. Існує повір’я, що коли полум'я не торкнулося стрибаючого – це сприятливий знак, що пророкує дівчатам швидке і щасливе заміжжя, а хлопцям – успіх в справах і коханні.

Ворожіння по вінку



Ворожіння по вінку

Також увечері, на заході сонця, дівчата плетуть вінки з лісових і польових квітів. Після чого вони, загадавши бажання, опускають їх в озеро чи річку і якщо вінок поплив далеко, тоді бажання обов’язково збудеться, але якщо вінок через нетривалий час пристав до берега недалеко від місця, де його опустили в воду – прийдеться чекати до наступного року, щоб знову випробувати свою долю.

Ворожіння по колах на воді

Для такого незвичайного ворожіння на Івана Купала, щоб краще дізнатись про свою долю із судженим, у широку і глибоку миску найперше наливають воду. Коли ж настає захід сонця, дівчата повинні пошепки промовити воді своє бажання, після чого кинувши туди невеликий камінчик. Якщо число кіл на воді буде парним – тоді бажання збудеться, якщо непарне – бажанню не судилося збутися.

Ворожіння по квітах

Не дарма ж на свято Івана Купала закохані шукають квітку папороті, яка розквітає лише в купальську ніч. Саме тому з таким незвичайним ворожінням на судженого, як з квітами, дівчата приділяють найбільшу увагу. Увечері напередодні свята, дівчата сідають у коло, попередньо зібравши всі разом найрізноманітніші квіти. Одна з дівчат вибирає квіти по одній, промовляючи: "Кому ця квітка дістанеться?", а інша дівчина, яка сидить спиною до квітів, називає ім'я будь-кого з присутніх.



Дівчата збирають квіти та ворожать на них

Після цього, яка квітка кому дістанеться, судять про ставлення до себе задуманого хлопця:

Глід – є надія на кохання.

Васильок – в тебе закохаються.

В'юнок – він тебе ніколи не покохає.

Гвоздика (біла) – смуток.

Гвоздика (жовта) – зневага.

Гвоздика (червона) – пристрасне кохання.

Жоржини – вдячність.

Жасмин – лише "залицяння", яке не пророкує серйозних намірів.

Дзвіночок – не вір йому, обдурить.

Жовтець – на побаченні все з'ясується.

Маргаритка – сором'язливе кохання.

М'ята – тебе дуже сильно кохають.

Незабудка – боїться тебе втратити.

Нагідки – ви розлучитеся.

Півонія – сором за його вчинок.

Троянда (біла) – кохає сильно, але не показує цього.

Троянда (червона) – сумує за тобою.

Ромашка – він сумнівається у своєму коханні.

Ворожіння на вилитому воску

Для ворожіння треба поламати звичайну воскову свічку, розтопишити в ложці над вогнем з купальського вогнища та вилити в чашку з холодною водою. Отриману фігурку треба потримати над вогнем та подивитися на її тінь. Що побачите – то і буде відповідь на задумане вами питання.

Тлумачення фігур: обручка або корона – до швидкого весілля, скриня (гаманець) – до багатства, серце – до міцної любові, прапор – до неочікуваного гостя, зірка – до успіху, квітка – до нового шанувальника, людина – до появи хорошого друга, хвилеподібна фігура – до виконання бажань, смуги – до приємної подорожі.



Ворожіння на воску на Івана Купала

Ворожіння на траві

Вранці на Івана Купала зірвіть біля свого будинку дві вузькі, довгі травинки. Одна травинка повинна бути дошою за іншу. Коротка буде символізувати вас, а довша – вашого хлопця. Ці дві травинки поставте в щілину. Коли вони стануть підсихати, то почнуть ворушитися – наближатися або віддалятися одне від одного.

Трактування ворожіння: якщо травинки тягнуться одна до одної – чекайте на пропозицію руки та серця. Якщо довга травинка відхилиться в протилежний бік від короткої – чоловік, на якого ви ворожили, не відчуває до вас любові. Якщо травинки відхиляються, але при цьому злегка стикаються одна з одною – це означає, що у ваших стосунках не все так просто і гладко, але надія на відновлення почуття є.



Ворожіння на траві на Івана Купала