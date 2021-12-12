Увечері, 12 грудня, молодь сходилась до однієї хати, де грали в різні ігри, співали пісень та жартували – так і проходили вечорниці.
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А вже ближче до ночі на 13 грудня хлопці йшли робити збитки там, де жили неодружені, а дівчата починали ворожити на майбутню долю.
Містичні ворожіння на Андрія в домашніх умовах: як дізнатися ім'я судженого
- У ніч на 13 грудня покладіть собі під подушку мішечок з чоловічими іменами. На окремих папірцях напишіть 11 імен на свій розсуд, а один папірець залишіть порожнім. Вранці витягніть один з них. Яке ім'я випаде – таке й матиме ваш майбутній чоловік. А якщо ви витягнули порожній папірець – доля бажає залишити його ім'я в таємниці.
- Напередодні Андріївської ночі напишіть по одному чоловічому імені на кількох цибулинах. Поставте їх у ємність з водою. Яка цибулина проросте першою – того ім'я і стане вашою долею.
- У миску налийте води, а на краях посудини закріпіть шматки паперу з іменами хлопців. На середину води пустіть запалену свічечку у човнику з горіхової шкарлупи і чекайте, доки він не припливе до одного з країв з чоловічим іменем. Той і стане вашим обраним.
Ворожіння на ім'я нареченого / Фото Pexels
- Ще один спосіб наворожити ім'я судженого дуже простий. У ніч з 12 на 13 грудня вийдіть на вулицю і запитайте ім'я у першого зустрічного, обов'язково незнайомого, перехожого. Яке буде у нього ім'я – таке й у вашого нареченого.
- Найпростіший спосіб ворожіння – взяти гребінець та покласти його перед сном під подушку. При цьому приговорюючи "Суджений-ряджений, прийди і причеши мене". І образ судженого прийде уві сні.
Коли вийдете заміж
- Спіймайте у горщик павука і прикрийте, так щоб не втік. Якщо тварина почне снувати павутину – невдовзі заручини.
- Якщо дівчат назбиралась ціла компанія – можна поворожити на чоботях. Кожна бере по своєму чоботу, і переставляєте через хату – від стіни до порогу. Чий чобіт першим закінчить естафету – та й відгуляє весілля першою.
Коли вийдете заміж / Фото santorpack
- Через голову киньте чобіт. Якщо він падав носом – треба звернути увагу на те, у який бік він вказував, адже з того боку варто чекати нареченого. А якщо чобіт падав підошвою – невдовзі чекайте сватів.
- Ще один варіант з чобітьми. "Міряючи" підлогу чоботом від стіни до порога, приказуйте на один переставлений чобіт "молодець", "удівець", "буду дівувати". Який варіант застане ваш чобіт на порозі – те й чекайте найближчого року.
- Перед Андрієвою ніччю відламайте гілочку вишні. Але це потрібно зробити так, щоб ніхто не бачив. Удома поставте у воду, промовивши: "Святий Андрію, маю на Тебе надію. Дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела". Якщо до Різдва розцвіте – вийдете цього року заміж, а як ні – доведеться чекати наступного року.
Ворожіння на гілочці вишні / Фото Pixabay
- У компанії дівчат можна поворожити і на нитці. Кожна бере по шматку нитки однакової довжини і підпалює її. Чия догорить найшвидше – та дівчина вийде перша заміж. Якщо ж нитка загасне одразу або згорить наполовину – за віруваннями це не дуже добре. Але будьте дуже обережні як з вогнем, так і з пальцями.
- Ворожіння на квасолі. Берете лівою рукою жменю квасолі, по одній відкладаєте, примовляючи: "у дівках сиджу" – "заміж піду", і так доти, доки не закінчиться квасоля.
Ворожіння на фасолі / Фото tochka.net
- Візьміть кілька непрозорих чашок. Розкладіть у них: хліб, цибулю, сіль, цукор, кільце, гроші, а водну налийте воду. Кількість дівчат повинна бути рівною кількості чашок. Потім кожна повинна зі заплющеними очима вибрати чашку. Цибуля – до сліз, хліб – до статку, кільце – до весілля, вода – вас очікує стійке положення, сіль – до неприємностей. Якщо дісталася чашка з цукром, незабаром вас очікують веселощі. Гроші – до багатства.
- Для того, щоб поворожити на попелі, потрібно спалити на тарілці зім'ятий аркуш паперу, а потім запалити свічку. Та за тінню, яка утворилась попелом, можна визначити свою долю. Якщо побачите обриси будівлі – до вінчання.
Ворожіння на перстенях
У ніч на Андрія, усамітнившись, подумайте про те, яких змін в особистому житті хочете найбільше. Після такої медитації візьміть достатньо глибоку мисочку та насипте в неї пшениці.
Туди покладіть чотири різні перстені: простий, золотий, срібний та перстень з дорогоцінним каменем. Перемішайте так, щоб вони повністю "потонули" у пшениці.
Заплющивши очі, ще раз нагадайте собі про найбільш бажане та витягніть один перстень. Простий – шукатимете свою долю, золотий – вийдете заміж, срібний – зустрінете свою пару, з коштовним каменем – вас будуть любити.
Гадання на бажання
У ніч на 13 грудня візьміть нову коробку сірників. Тримаючи її в руках, зосередьтеся на своєму бажанні або питанні. Потім витягуйте сірники по черзі.
І на кожен сірник примовляйте "збудеться", "не збудеться" або "так", "ні". Останній сірник – ваша відповідь.
Яким буде чоловік
- У мисочку налийте води. Покришіть воскову свічку на шматочки, розтопіть їх у металевій ложці над свічкою або іншим джерелом тепла. Розтоплений віск швидко вилийте у миску. Він швидко застигне, а вже з незвичних форм спробуйте розгледіти обриси свого майбутнього чоловіка.
Яким буде чоловік / Фото volynua
- За давніми віруваннями, в ніч на Андрія долю можна було побачити й у дзеркалі. Усамітніться, так щоб нікого не було у кімнаті, сядьте перед дзеркалом, поставте з обох боків дзеркала по запаленій свічці, тричі примовляючи такі слова:
Я тебе, дзеркало, питаю,
З ким я свою долю злучити маю?
З'єднати з Іванком прошу,
Бо його в серденьку ношу.
Після цього відверніться від дзеркала, закрийте очі та скажіть наступне:
Святий Андрію, допоможи,
Судженого мого покажи!
Ворожу на свій вінок,
Прошу захисту від зірок!
Дай, Боже, шлюбу дочекати,
Мене з Іванком звінчати.
Відтак одразу різко поверніться і гляньте у дзеркало. Але не налякайтесь того, що побачите. Якщо за першим разом нічого не вийшло – можна повторити процес 3 рази. Та якщо доля не змилосердилась і з наступних спроб – тоді чекайте аж наступного року.
Ворожіння на Андрія / Фото Pexels
- Побачити обличчя нареченого можна також у сні. Перед тим, як лягти спати, поставте під ліжко склянку з водою, а зверху – дерев'яну галузку чи невеличку дощечку, яка символізуватиме кладку через річку. Після цього промовте тричі такі слова:
О дай же, Боже, молодій мені,
Щоб приснився мій суджений вві сні.
І Тебе, Святий Андрію,
Я прошу, як умію:
Святий Андрію, допоможи,
Мене сьогодні не залиши!
Ой ти, місточок, та не хилися,
А ти, Іванку, мені приснися.
Перейди річку – биструю воду,
Й веди до шлюбу мене, молоду.
Гарної забави та нехай доля вам неодмінно посміхнеться!