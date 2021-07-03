3 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити
3 липня 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
3 липня відзначають пам'ять святого Мефодія. Мефодій відомий своїми перекладацькими роботами Святого Письма, а також низкою творів, у яких відстоювалась християнська віра.
Іменини 3 липня святкує Мефодій.
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Прикмети 3 липня
- На Мефодія дощить – така ж погода буде й наступних 40 днів.
- Жаби стрибають в траву – буде дощ.
- Павук плете павутину – очікуйте ясної погоди.
Прикмети 3 липня / Фото Pixabay
Що не можна робити 3 липня
- Якщо 3 липня вам хочуть зіпсувати настрій – не ведіться на провокації і віддаліться від цієї людини на деякий час.
- Не перевантажуйте себе роботою.