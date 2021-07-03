3 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити

3 липня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

3 липня відзначають пам'ять святого Мефодія. Мефодій відомий своїми перекладацькими роботами Святого Письма, а також низкою творів, у яких відстоювалась християнська віра.

Іменини 3 липня святкує Мефодій.

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Прикмети 3 липня

  • На Мефодія дощить – така ж погода буде й наступних 40 днів.
  • Жаби стрибають в траву – буде дощ.
  • Павук плете павутину – очікуйте ясної погоди.


Прикмети 3 липня / Фото Pixabay

Що не можна робити 3 липня

  • Якщо 3 липня вам хочуть зіпсувати настрій – не ведіться на провокації і віддаліться від цієї людини на деякий час.
  • Не перевантажуйте себе роботою. 
Автор: Квітослава Туз