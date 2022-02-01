1 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

1 лютого 2022 , 08:34
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Джерело:

24 канал

1 лютого церква вшановує пам'ять святого Макарія Великого. Він прославився багатьма дивами й був учнем самого Антонія Великого, засновника єгипетського чернецтва. Також сьогодні у світі відзначають Китайський Новий рік.

День Ангела 1 лютого святкує Макар.

Актуально Веселого Китайського Нового року: коли відзначати свято у 2022 році

Прикмети 1 лютого

  • Сильна заметіль 1 лютого – морози і сніги протримаються ще довго.
  • Вірили, що погода у цей день віщує погоду на весь лютий.
  • Тепла погода на Макарія – літо буде дощове.


1 лютого – свято Макарія Великого

Що не можна робити 1 лютого

  • Цього дня краще нікому нічого не обіцяти.
Автор: Андріана Будиш