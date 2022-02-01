1 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
1 лютого 2022 , 08:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
1 лютого церква вшановує пам'ять святого Макарія Великого. Він прославився багатьма дивами й був учнем самого Антонія Великого, засновника єгипетського чернецтва. Також сьогодні у світі відзначають Китайський Новий рік.
День Ангела 1 лютого святкує Макар.
Актуально Веселого Китайського Нового року: коли відзначати свято у 2022 році
Прикмети 1 лютого
- Сильна заметіль 1 лютого – морози і сніги протримаються ще довго.
- Вірили, що погода у цей день віщує погоду на весь лютий.
- Тепла погода на Макарія – літо буде дощове.
1 лютого – свято Макарія Великого
Що не можна робити 1 лютого
- Цього дня краще нікому нічого не обіцяти.