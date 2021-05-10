10 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

10 травня 2021 , 06:00
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Джерело:

24 канал

10 травня відзначають день святого Симеона. Святий служив апостолом і був священномучеником. А також Симеон був рідним братом Йосипа-Обручника, земного чоловіка Марії-Діви.

Іменини сьогодні святкує Семен.

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Прикмети 10 травня

  • Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито.
  • Кричить сова – в найближчі дні похолодає.
  • Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу.
  • Увечері 10 травня з'явився туман – скоро настане потепління.

Що не можна робити 10 травня

  • Сьогодні не рекомендують тяжко працювати і брати на себе багато завдань.
  • Не заздріть нікому.