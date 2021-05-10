10 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

10 травня відзначають день святого Симеона. Святий служив апостолом і був священномучеником. А також Симеон був рідним братом Йосипа-Обручника, земного чоловіка Марії-Діви.
Іменини сьогодні святкує Семен.
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Прикмети 10 травня
- Йде сильний дощ 10 травня – прикмета до того, що вродить жито.
- Кричить сова – в найближчі дні похолодає.
- Вранці трава суха – прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу.
- Увечері 10 травня з'явився туман – скоро настане потепління.
Що не можна робити 10 травня
- Сьогодні не рекомендують тяжко працювати і брати на себе багато завдань.
- Не заздріть нікому.