12 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
12 лютого 2022 , 09:02Читать новость на русском
12 лютого православна церква вшановує Свято Трьох Святителів. Цей день присвячений пам'яті великих каппадокійців Василя Великого, Григорія Богослова і константинопольського патріарха Іоанна Златоуста.
Іменини 12 лютого святкують: Григорій, Василь, Іван.
До слова Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята
Прикмети 12 лютого
- Іній на деревах 12 лютого – чекайте на відлигу.
- 12 лютого сонце ховається за хмарами – очікуйте снігопадів.
- Снігурі скриплять – буде багато снігу й чекайте на хуртовини.
Яке свято 12 лютого
Що не можна робити 12 лютого
- Не робіть спонтанних покупок.
- На Свято Трьох Святителів заборонені будь-яка праця й рукоділля.