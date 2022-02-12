12 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

12 лютого 2022 , 09:02
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12 лютого православна церква вшановує Свято Трьох Святителів. Цей день присвячений пам'яті великих каппадокійців Василя Великого, Григорія Богослова і константинопольського патріарха Іоанна Златоуста.

Іменини 12 лютого святкують: Григорій, Василь, Іван.

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Прикмети 12 лютого

  • Іній на деревах 12 лютого – чекайте на відлигу.
  • 12 лютого сонце ховається за хмарами – очікуйте снігопадів.
  • Снігурі скриплять – буде багато снігу й чекайте на хуртовини.


Яке свято 12 лютого

Що не можна робити 12 лютого

  • Не робіть спонтанних покупок.
  • На Свято Трьох Святителів заборонені будь-яка праця й рукоділля.
Автор: Андріана Будиш