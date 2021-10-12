12 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 жовтня 2021 , 08:32
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Джерело:

24 канал

12 жовтня в народному календарі вшановують Феофана Милостивого. Святий прославився своєю добротою, адже допомагав усім бідним й обездоленим.

Іменини сьогодні святкує Тарас.

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Прикмети 12 жовтня

  •  На Феофана багато зірок – осінь буде сухою.
  • Туман 12 жовтня обіцяє теплу осінь.
  • Гриби пізно з'явилися в лісі – перший сніг також випаде пізно.


12 жовтня: прикмети

Що не можна робити 12 жовтня

  • Не купуйте сьогодні коштовні речі. 
  • 12 жовтня краще не вирушати у далеку дорогу, аби не потрапити у біду.
  • Не брешіть.
Автор: Андріана Будиш