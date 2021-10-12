12 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
12 жовтня 2021 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
12 жовтня в народному календарі вшановують Феофана Милостивого. Святий прославився своєю добротою, адже допомагав усім бідним й обездоленим.
Іменини сьогодні святкує Тарас.
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Прикмети 12 жовтня
- На Феофана багато зірок – осінь буде сухою.
- Туман 12 жовтня обіцяє теплу осінь.
- Гриби пізно з'явилися в лісі – перший сніг також випаде пізно.
12 жовтня: прикмети
Що не можна робити 12 жовтня
- Не купуйте сьогодні коштовні речі.
- 12 жовтня краще не вирушати у далеку дорогу, аби не потрапити у біду.
- Не брешіть.