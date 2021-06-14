14 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

14 червня в народному календарі відзначають день Устина і Харитона. Святий Устин захоплювався філософією, а у 30 років прийняв хрещення і відправився проповідувати християнство у Римській імперії. Що не можна робити 14 червня читайте далі.
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Прикмети 14 червня
- Ранок 14 червня похмурий – чекайте доброго врожаю.
- Вітер дме із західної сторони – чекайте погіршення погоди найближчим часом.
Що не можна робити 14 червня
- Не варто 14 червня працювати на городі, адже вірили, що так можна накликати на господарство пожежу.
- Не сваріться.
- Не вживайте сьогодні алкоголь.
- Намагайтесь провести день у тиші.