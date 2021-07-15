15 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
15 липня 2021 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
15 липня 2021 року у християнському календарі відзначають пам'ять святого Фотія, який був митрополитом Київським. Також 15 липня віряни святкують Покладення ризи Пресвятої Богородиці. Що не можна робити 15 липня читайте далі.
День Ангела 15 липня відзначає Арсеній.
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Прикмети 15 липня
- 15 липня на деревах вже пожовтіло листя, то осінь буде ранньою.
- Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною.
- Якщо птахи літають низько, то день пройде з грозою.
Що не можна робити 15 липня
- Цього дня не варто працювати у полі.
- Не думайте 15 липня у негативному руслі.
- Не ображайте людей.
- Не проводьте 15 липня на самоті.