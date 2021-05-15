15 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

15 травня віряни відзначають день святих Бориса і Гліба. Ці брати – одні з перших святих, яких церква канонізувала у Київській Русі. Згідно з літописами, після смерті їхнього батька Володимира Святославича у 1015 році, їх вбив старший брат Святополк.
Іменини відзначають Борис та Гліб.
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Прикмети 15 травня
- День похмурий і холодний 15 травня – зима буде морозною.
- Ввечері з'являється роса – до хорошої погоди на наступний день.
- Соловей всю ніч співає, наступний день буде сонячним.
Що не можна робити 15 травня
- Не можна сваритися і ображатися.
- Не варто 15 травня робити спонтанні покупки.
- Не рекомендують виносити сміття увечері.