15 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

15 травня 2021 , 06:00
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Джерело:

24 канал

15 травня віряни відзначають день святих Бориса і Гліба. Ці брати – одні з перших святих, яких церква канонізувала у Київській Русі. Згідно з літописами, після смерті їхнього батька Володимира Святославича у 1015 році, їх вбив старший брат Святополк.

Іменини відзначають Борис та Гліб.

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Прикмети 15 травня

  • День похмурий і холодний 15 травня – зима буде морозною.
  • Ввечері з'являється роса – до хорошої погоди на наступний день.
  • Соловей всю ніч співає, наступний день буде сонячним.

Що не можна робити 15 травня

  • Не можна сваритися і ображатися.
  • Не варто 15 травня робити спонтанні покупки.
  • Не рекомендують виносити сміття увечері. 
Автор: Квітослава Туз