15 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

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15 травня віряни відзначають день святих Бориса і Гліба. Ці брати – одні з перших святих, яких церква канонізувала у Київській Русі. Згідно з літописами, після смерті їхнього батька Володимира Святославича у 1015 році, їх вбив старший брат Святополк.