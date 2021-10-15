15 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

08:28

15 жовтня віряни відзначають день трьох мучеників: Купріяна, Феоктиста і Юстини, які жили в IV столітті і загинули за християнську віру. Також 15 жовтня церква вшановує пам'ять Андрія Блаженного, який володів даром пророцтва. Заради Господа святий Андрій пішов на подвиг –добровільно збожеволів й терпів знущання інших. За такий вчинок і цілковиту покірність Бог й нагородив святого.