15 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

15 жовтня 2021 , 08:28
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Джерело:

24 канал

15 жовтня віряни відзначають день трьох мучеників: Купріяна, Феоктиста і Юстини, які жили в IV столітті і загинули за християнську віру. Також 15 жовтня церква вшановує пам'ять Андрія Блаженного, який володів даром пророцтва. Заради Господа святий Андрій пішов на подвиг –добровільно збожеволів й терпів знущання інших. За такий вчинок і цілковиту покірність Бог й нагородив святого.

Іменини сьогодні святкують Юстина та Андрій.

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Прикмети 15 жовтня

  • Сильний дощ 15 жовтня означає, що опади затягнуться ще на декілька днів.
  • Заморозок зранку – погода буде ясною і сонячною.
  • Безвітряна погода – ввечері буде мороз.


15 жовтня – яке свято

Що не можна робити 15 жовтня

  • Не відмовляйте нікому у допомозі. Ваше добро згодом вам повернеться.
Автор: Андріана Будиш