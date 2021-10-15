15 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 жовтня 2021 , 08:28Читать новость на русском
Джерело:24 канал
15 жовтня віряни відзначають день трьох мучеників: Купріяна, Феоктиста і Юстини, які жили в IV столітті і загинули за християнську віру. Також 15 жовтня церква вшановує пам'ять Андрія Блаженного, який володів даром пророцтва. Заради Господа святий Андрій пішов на подвиг –добровільно збожеволів й терпів знущання інших. За такий вчинок і цілковиту покірність Бог й нагородив святого.
Іменини сьогодні святкують Юстина та Андрій.
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Прикмети 15 жовтня
- Сильний дощ 15 жовтня означає, що опади затягнуться ще на декілька днів.
- Заморозок зранку – погода буде ясною і сонячною.
- Безвітряна погода – ввечері буде мороз.
15 жовтня – яке свято
Що не можна робити 15 жовтня
- Не відмовляйте нікому у допомозі. Ваше добро згодом вам повернеться.