16 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

16 жовтня 2021 , 09:08
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Джерело:

24 канал

16 жовтня церква святкує день Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. Вважають, що Діонісій був учнем самого апостола Павла й після навчання став першим єпископом Афін.

Іменини 16 жовтня святкує Денис.

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Прикмети 16 жовтня

  • Якщо горобці перелітають з місця на місце – буде дощ.
  • Зима буде холодною, якщо миші копають нірки на південну сторону.
  • Ясною погода буде, якщо галки збираються в зграї та кричать.
  • Низькі темні хмари в цей день віщують холод, і, можливо, снігопад.


16 жовтня – яке свято

Що не можна робити 16 жовтня

  • Сьогодні не беріть на себе багато відповідальності. 
  • Усе не може бути ідеальним, тож якщо вам щось не вдається – не хвилюйтесь і не "гризіть" себе.
  • Не сумуйте і частіше усміхайтесь. Радість притягне у ваше життя щастя.
Автор: Андріана Будиш