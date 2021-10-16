16 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
16 жовтня 2021 , 09:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
16 жовтня церква святкує день Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. Вважають, що Діонісій був учнем самого апостола Павла й після навчання став першим єпископом Афін.
Іменини 16 жовтня святкує Денис.
Цікаво Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження
Прикмети 16 жовтня
- Якщо горобці перелітають з місця на місце – буде дощ.
- Зима буде холодною, якщо миші копають нірки на південну сторону.
- Ясною погода буде, якщо галки збираються в зграї та кричать.
- Низькі темні хмари в цей день віщують холод, і, можливо, снігопад.
16 жовтня – яке свято
Що не можна робити 16 жовтня
- Сьогодні не беріть на себе багато відповідальності.
- Усе не може бути ідеальним, тож якщо вам щось не вдається – не хвилюйтесь і не "гризіть" себе.
- Не сумуйте і частіше усміхайтесь. Радість притягне у ваше життя щастя.