19 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

08:28

19 липня вшановується пам'ять мученика Єрмії та інших мучеників – п'ятьох учнів, які постраждали за віру в Ісуса Христа. За віруваннями, 19 липня треба було якнайшвидше прокинутись і пробігтись по росі. Вважали, що це принесе здоров'я.