19 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
19 липня 2021 , 08:28Читать новость на русском
Джерело:24 канал
19 липня вшановується пам'ять мученика Єрмії та інших мучеників – п'ятьох учнів, які постраждали за віру в Ісуса Христа. За віруваннями, 19 липня треба було якнайшвидше прокинутись і пробігтись по росі. Вважали, що це принесе здоров'я.
Іменини 19 липня відзначають: Олександр, Анатолій, Андрій.
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Прикмети 19 липня
- Рослини позакривали свої квіти – чекайте негоди.
- Якщо місяць великий і в тумані, то буде похолодання.
Прикмети 19 липня / Фото Pixabay
Що не можна робити 19 липня
- Цього дня не можна давати або брати гроші в борг.
- Не рекомендовано цього дня починати нові справи.