19 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

19 липня 2021 , 08:28
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Джерело:

24 канал

19 липня вшановується пам'ять мученика Єрмії та інших мучеників – п'ятьох учнів, які постраждали за віру в Ісуса Христа. За віруваннями, 19 липня треба було якнайшвидше прокинутись і пробігтись по росі. Вважали, що це принесе здоров'я.

Іменини 19 липня відзначають: Олександр, Анатолій, Андрій.

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Прикмети 19 липня

  •  Рослини позакривали свої квіти – чекайте негоди.
  • Якщо місяць великий і в тумані, то буде похолодання.


Прикмети 19 липня / Фото Pixabay

Що не можна робити 19 липня

  • Цього дня не можна давати або брати гроші в борг.
  • Не рекомендовано цього дня починати нові справи.
Автор: Квітослава Туз