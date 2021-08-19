19 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 серпня 2021 , 08:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
19 серпня 2021 року в Україні святкують Яблучний Спас. По-іншому свято ще називають Преображенням Господнім. Люди вірили, що у цей час природа переображується з літньої на осінню. Що не можна робити 19 серпня дізнавайтесь далі.
Яблучний Спас вважається одним із найперших свят урожаю. У цей день у храмах проводяться святкові Служби Божі, де віряни освячують яблука, мед та горіхи. Також у кошики часто кладуть пшеницю, чорнобривці і волошки.
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Прикмети 19 серпня
- Погода 19 серпня часто передбачувала погоду, яка буде взимку. Якщо цього дня тепло й сонячно, то зима буде сніжною і морозяною.
- Дощ 19 серпня – осінь пройде із затяжними дощами.
- На небі видно ключ лелек, які відлітають – зима швидко прийде.
Прикмети 19 серпня / Фото Pexels
Що не можна робити 19 серпня
- Так, як 19 серпня припадає на Успенський піст, то цього дня не рекомендують влаштовувати гучні гуляння та вечірки.
- Не бажано сьогодні вживати алкоголь.
- Не тримайте зла на інших 19 серпня.