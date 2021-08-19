19 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:36

19 серпня 2021 року в Україні святкують Яблучний Спас. По-іншому свято ще називають Преображенням Господнім. Люди вірили, що у цей час природа переображується з літньої на осінню. Що не можна робити 19 серпня дізнавайтесь далі.