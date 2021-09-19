19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

09:13

19 вересня православні віряни вшановують Архангела Михаїла, який у християнстві є одним із найголовніших ангелів. Михаїла вважають главою Божого війська й, згідно з писаннями, саме він закликатиме душі людей звуком своєї сурми у Судний день.