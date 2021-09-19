19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 вересня 2021 , 09:13
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Джерело:

24 канал

19 вересня православні віряни вшановують Архангела Михаїла, який у християнстві є одним із найголовніших ангелів. Михаїла вважають главою Божого війська й, згідно з писаннями, саме він закликатиме душі людей звуком своєї сурми у Судний день.

Іменини 19 вересня святкує Михайло.

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Прикмети 19 вересня

  • На Михайла тепла погода – осінь теж буде теплою.
  • Іній 19 вересня – скоро піде сніг.
  • Багато ягід на горобині – осінь холодною буде.


19 вересня – прикмети / Фото Pixabay

Що не можна робити 19 вересня

  • Сьогодні суворо заборонено вживати алкоголь.
  • Не сваріться ні з ким.
  • Не витрачайте багато грошей 19 вересня. Дорогі покупки вам довго не прослужать
Автор: Андріана Будиш