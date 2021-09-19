19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 вересня 2021 , 09:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
19 вересня православні віряни вшановують Архангела Михаїла, який у християнстві є одним із найголовніших ангелів. Михаїла вважають главою Божого війська й, згідно з писаннями, саме він закликатиме душі людей звуком своєї сурми у Судний день.
Іменини 19 вересня святкує Михайло.
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Прикмети 19 вересня
- На Михайла тепла погода – осінь теж буде теплою.
- Іній 19 вересня – скоро піде сніг.
- Багато ягід на горобині – осінь холодною буде.
19 вересня – прикмети / Фото Pixabay
Що не можна робити 19 вересня
- Сьогодні суворо заборонено вживати алкоголь.
- Не сваріться ні з ким.
- Не витрачайте багато грошей 19 вересня. Дорогі покупки вам довго не прослужать