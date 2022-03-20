20 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
20 березня 2022 , 09:02Читать новость на русском
20 березня в Україні зустрічають день весняного рівнодення. Тож вже з 21 березня тривалість ночі скорочуватиметься, а тривалість дня збільшуватиметься.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Євген та Єфрем.
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Прикмети 20 березня
- Якщо 20 березня буде морозяна погода, то холод протримається ще довго.
- Птахи співають – скоро прийде багато тепла.
- Ясний день – гарна погода буде цілий тиждень.
- Сонце ховається за хмари і зрідка виглядає – квітень пройде з дощами.
Що не можна робити 20 березня
- Не сваріться з близькими і не "викидайте" агресію на них.
- Не лайтесь. Вважають, що 19 березня нецензурна лексика притягне удвічі більше негативної енергії у ваше життя.
- Налаштуйтесь на позитив й не думайте поганого.