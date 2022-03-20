20 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

20 березня 2022 , 09:02
Читать новость на русском

20 березня в Україні зустрічають день весняного рівнодення. Тож вже з 21 березня тривалість ночі скорочуватиметься, а тривалість дня збільшуватиметься.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Євген та Єфрем.

Також Батьківські суботи у 2022 році: коли вшановувати тих, кого вже нема з нами

Прикмети 20 березня

  • Якщо 20 березня буде морозяна погода, то холод протримається ще довго.
  • Птахи співають – скоро прийде багато тепла.
  • Ясний день – гарна погода буде цілий тиждень.
  • Сонце ховається за хмари і зрідка виглядає – квітень пройде з дощами.

Що не можна робити 20 березня

  • Не сваріться з близькими і не "викидайте" агресію на них.
  • Не лайтесь. Вважають, що 19 березня нецензурна лексика притягне удвічі більше негативної енергії у ваше життя.
  • Налаштуйтесь на позитив й не думайте поганого. 
Автор: Андріана Будиш