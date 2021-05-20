20 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

20 травня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

20 травня віряни святкують день Івана Бражника. Вважається, що в цей день вода набуває цілющої сили. Цей день також називають Купальниця. Що не можна робити 20 травня читайте далі.

Іменини святкують: Михайло і Степан.

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Прикмети 20 травня

  • Побачите ранні ластівки – рік буде щасливий.
  • Якщо ластівки високо літають – то погода буде хорошою.
  • Дощовий день 20 травня – до теплого вересня.
  • Молодий місяць в небі – прийшов час садити овочі, щоб восени отримати багатий врожай.

Що не можна робити 20 травня

  • Сьогодні не варто перепрацьовувати. Не навантажуйте себе зайвими турботами.
  • Не брешіть і не заздріть. 
Автор: Квітослава Туз