20 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
20 вересня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
20 вересня народному календарі вшановується пам'ять мученика Созонта. Також в цей день вшановується пам’ять преподобного Луки Глубокореченського.
Іменини сьогодні святкує Євген.
Також Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження
Прикмети 20 вересня
- Шишки на деревах закрилися – до дощу.
- Журавлі летять високо – до холодної осені.
- Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими.
- Сонце яскраво світить – гарна погода протримається декілька днів.
Що не можна робити 20 вересня
- Утримайтесь від далеких поїздок.
- Не сваріться з рідними людьми.
- Не варто довіряти людям, з якими нещодавно познайомилися.