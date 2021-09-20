20 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

20 вересня 2021 , 08:30
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

20 вересня народному календарі вшановується пам'ять мученика Созонта. Також в цей день вшановується пам’ять преподобного Луки Глубокореченського.

Іменини сьогодні святкує Євген.

Також Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

Прикмети 20 вересня

  • Шишки на деревах закрилися – до дощу.
  • Журавлі летять високо – до холодної осені.
  • Багато лушпиння на цибулі – до суворої зими.
  • Сонце яскраво світить – гарна погода протримається декілька днів.

Що не можна робити 20 вересня

  • Утримайтесь від далеких поїздок. 
  • Не сваріться з рідними людьми. 
  • Не варто довіряти людям, з якими нещодавно познайомилися.
Автор: Андріана Будиш