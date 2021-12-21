21 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
21 грудня 2021 , 08:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
21 грудня вшановують пам'ять Анфіси Римської. На Анфісу всім дівчатам належало займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Бажано це було робити на самоті.
Іменини 21 грудня святкує Анфіса.
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Прикмети 21 грудня
- 21 грудня хуртовина – літо буде непогожим.
- Якщо зранку синички цвірінькають, вночі чекайте морозу.
- Якщо птиці під дах ховаються, буде заметіль.
- Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м'якою.
- Хмари затягнули небо – очікуйте на відлигу.
- Дощ зі снігом падає – на Новий рік буде тепло.
Що не можна робити 21 грудня
- 21 грудня не згадуйте минуле й не сумуйте за ним. Попереду буде багато щасливих митей, які ви запам'ятаєте на все життя.
- Не зосереджуйте свою увагу лише на роботі – дозволяйте собі відпочивати.