21 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

21 грудня 2021 , 08:25
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Джерело:

24 канал

21 грудня вшановують пам'ять Анфіси Римської. На Анфісу всім дівчатам належало займатися рукоділлям: прясти, ткати, шити, вишивати. Бажано це було робити на самоті.

Іменини 21 грудня святкує Анфіса.

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Прикмети 21 грудня

  • 21 грудня хуртовина – літо буде непогожим.
  • Якщо зранку синички цвірінькають, вночі чекайте морозу.
  • Якщо птиці під дах ховаються, буде заметіль.
  • Якщо день морозний і тихий, зима буде сніжною і м'якою.
  • Хмари затягнули небо – очікуйте на відлигу.
  • Дощ зі снігом падає – на Новий рік буде тепло.

Що не можна робити 21 грудня

  • 21 грудня не згадуйте минуле й не сумуйте за ним. Попереду буде багато щасливих митей, які ви запам'ятаєте на все життя.
  • Не зосереджуйте свою увагу лише на роботі – дозволяйте собі відпочивати.
Автор: Андріана Будиш