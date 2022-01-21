21 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

21 січня 2022 , 08:39
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Джерело:

24 канал

21 січня вшановують пам'ять Омеляна Призимника. Згідно з традиціями, у цей день прощаються зі Святками. Також сьогодні вшановують пам'ять Григорія Чудотворця.

Іменини відзначають: Агнеса, Григорій, Євген.

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Прикмети 21 січня

  • 21 січня за вітром визначали погоду: якщо дме з півдня, то влітку часто будуть грози.
  • Вірять, що сьогодні можна передбачити погоду на серпень. Якщо падає сніг – останній місяць літа буде дощовим, якщо день видається сонячним – серпень буде жарким.
  • Вікна в будинку 21 січня запітніли – до відлиги.
  • Людина, яка захворіла в цей день – скоро видужає.
  • Якщо за вікном мороз – потепління буде нескоро.

Що не можна робити 21 січня

  • Сьогодні до обіду не можна працювати. Всі справи варто перенести на другу половину дня.
  • Не купуйте нині мотузки – це призведе до біди.
  • Цього дня заборонено давати будь-які обіцянки.
  • Не можна підіймати із землі речі, адже це призведе до втрат.
Автор: Андріана Будиш