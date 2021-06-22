22 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

22 червня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

22 червня віряни вшановують пам'ять святителя Кирила архієпископа Олександрійського та преподобного Кирила ігумена Білозерського. Цього дня особливу увагу звертали на росу. Вірили, що вона принесе здоров'я.

Іменини святкують: Кирило, Олексій, Григорій.

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Прикмети 22 червня

  • Грім вранці на Кирила віщує тривалу негоду.
  • Ворони метушаться і кричать – буде дощ.
  • Мурах багато навколо мурашника – буде сонячний день.


Прикмети 22 червня / Фото Pexels

Що не можна робити 22 червня

  • Не сваріться сьогодні ні з ким.
  • Не лайтесь і не брешіть.  
Автор: Квітослава Туз