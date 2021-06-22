22 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

22 червня віряни вшановують пам'ять святителя Кирила архієпископа Олександрійського та преподобного Кирила ігумена Білозерського. Цього дня особливу увагу звертали на росу. Вірили, що вона принесе здоров'я.
Іменини святкують: Кирило, Олексій, Григорій.
Також читайте Не мав ходити й говорити: хлопець вступив до університету, попри прогнози лікарів – відео
Прикмети 22 червня
- Грім вранці на Кирила віщує тривалу негоду.
- Ворони метушаться і кричать – буде дощ.
- Мурах багато навколо мурашника – буде сонячний день.
Прикмети 22 червня / Фото Pexels
Що не можна робити 22 червня
- Не сваріться сьогодні ні з ким.
- Не лайтесь і не брешіть.