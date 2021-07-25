25 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 липня 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
25 липня в народному календарі відзначають День Прокла. До 25 липня зацвітає вода в річках і озерах – з'являється ряска, яку часто використовують для лікування найрізноманітніших хвороб.
Іменини 25 липня святкують: Вероніка та Арсеній.
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Прикмети 25 липня
- Якщо зранку 25 липня немає туману – будуть сильні грози.
- Цього дня багато роси на траві – очікуйте родючий урожай.
Прикмети 25 липня / Фото Pixabay
Що не можна робити 25 липня
- Не займайтесь важкою працею після обіду.
- Не рекомендується займатись рукоділлям після заходу сонця.
- Не відвідуйте сьогодні ліс.