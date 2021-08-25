25 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 серпня 2021 , 08:43
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Джерело:

24 канал

25 серпня 2021 року віряни вшановують святого Фотія. У народі вірили, що цього дня розпочинається справжня осінь, а птахи готуються летіти у вирій.

Іменини 25 серпня святкують: Олександр, Сергій, Степан.

До речі Правила поведінки під час Успенського посту 2021: що не можна робити у свято

Прикмети 25 серпня

  • Гарна погода на Фотія – буде врожай білих грибів.
  • Дощ 25 серпня – бабине літо буде тривалим.
  • Багато грибів у лісі – зима буде сніжною.

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Що не можна робити 25 серпня

  • Не лайтесь 25 серпня.
  • Уникайте цього дня галасу й шуму.
Автор: Андріана Будиш