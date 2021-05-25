25 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

25 травня 2021 року в народному календарі вшановують Епіфанія Кіпрського. За народними віруваннями, він оберігає будинок від пожеж та стихій. У цей день популярно було виголошувати різноманітні замовляння, аби захистити своїх близьких.
Привітання з Днем ангела приймають: Федір та Євдокія.
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Прикмети 25 травня
- Схід сонця червоного кольору – літо буде із засухами.
- Хрущів 25 травня багато – літо буде сонячним і жарким.
- Гуси у воді купаються – буде дощ.
- Ранок 25 травня туманний – грози йтимуть цілий тиждень.
Що не можна робити 25 травня
- Не ігноруйте свого внутрішнього голосу цього дня. Насправді ви вже знаєте, як вийти зі складних ситуацій, які є на вашому шляху. Для цього лиш варто прислухатись до себе.
- Не хвилюйтесь сьогодні. Переживання і тривога не дадуть вам нічого, окрім поганих емоцій.
- Не лінуйтесь нині. Намагайтесь цілий тиждень прокидатись раніше, адже це піде вам на користь.