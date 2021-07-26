26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 липня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

26 липня 2021 року відзначають день святого архангела Гавриїла. Він вважається одним із найголовніших ангелів і дуже шанується церквою. Саме архангел Гавриїл приніс Марії звістку про те, що скоро вона народить Сина Божого.

Іменини 26 липня святкує Гаврило.

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Прикмети 26 липня 

  • Тепла і сонячна погода на Гавриїла – осінь буде теплою.
  • Дощ 26 липня пророкує сніжну зиму.
  • Якщо 26 липня птахи групуються у зграї – скоро прийдуть холоди.


26 липня – яке свято сьогодні

Що не можна робити 26 липня

  • Не займайтесь сьогодні важкою роботою. Краще присвятити 26 липня самопізнанню і покращенню своїх навичок.
  • Не вживайте алкоголь.
  • Не бажано 26 липня позичати гроші.
Автор: Квітослава Туз