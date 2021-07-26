26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
26 липня 2021 року відзначають день святого архангела Гавриїла. Він вважається одним із найголовніших ангелів і дуже шанується церквою. Саме архангел Гавриїл приніс Марії звістку про те, що скоро вона народить Сина Божого.
Іменини 26 липня святкує Гаврило.
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Прикмети 26 липня
- Тепла і сонячна погода на Гавриїла – осінь буде теплою.
- Дощ 26 липня пророкує сніжну зиму.
- Якщо 26 липня птахи групуються у зграї – скоро прийдуть холоди.
26 липня – яке свято сьогодні
Що не можна робити 26 липня
- Не займайтесь сьогодні важкою роботою. Краще присвятити 26 липня самопізнанню і покращенню своїх навичок.
- Не вживайте алкоголь.
- Не бажано 26 липня позичати гроші.