26 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

26 жовтня 2021 , 08:19
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Джерело:

24 канал

26 жовтня православна церква вшановує Іверську ікону Богородиці. Їй молилися про позбавлення від різних напастей, про втіху в бідах, від пожежі, про примноження родючості землі.

День Ангела 26 жовтня святкує: Микита.

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Прикмети 26 жовтня

  • Півень звечора кричить – погода буде змінюватися.
  • Дощ 26 жовтня – негода затримається надовго.
  • Сонце за хмари ховається – чекайте морозу.
  • Вітер здійнявся 26 жовтня – наступного дня буде ясно.


Яке свято 26 жовтня

Що не можна робити 26 жовтня

  • Не здійснюйте сьогодні жодних фінансових операцій. 
  • Не лайтеся.
Автор: Андріана Будиш