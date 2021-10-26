26 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
26 жовтня 2021 , 08:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
26 жовтня православна церква вшановує Іверську ікону Богородиці. Їй молилися про позбавлення від різних напастей, про втіху в бідах, від пожежі, про примноження родючості землі.
День Ангела 26 жовтня святкує: Микита.
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Прикмети 26 жовтня
- Півень звечора кричить – погода буде змінюватися.
- Дощ 26 жовтня – негода затримається надовго.
- Сонце за хмари ховається – чекайте морозу.
- Вітер здійнявся 26 жовтня – наступного дня буде ясно.
Яке свято 26 жовтня
Що не можна робити 26 жовтня
- Не здійснюйте сьогодні жодних фінансових операцій.
- Не лайтеся.