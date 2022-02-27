27 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
27 лютого 2022 , 09:01Читать новость на русском
27 лютого відзначають пам'ять святого Кирила, брата святого Мефодія. Обидва брати відомі як просвітителі простого народу й саме вони є творцями алфавітної системи "кирилиці".
Іменини 27 лютого святкує Кирило.
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Прикмети 27 лютого
- Міцний мороз – літо буде спекотним.
- Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.
- Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.
Святий Кирило разом із братом Мефодієм
Що не можна робити 27 лютого
- Не сваріться ні з ким.
- Не лайтесь.