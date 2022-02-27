27 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

27 лютого 2022 , 09:01
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27 лютого відзначають пам'ять святого Кирила, брата святого Мефодія. Обидва брати відомі як просвітителі простого народу й саме вони є творцями алфавітної системи "кирилиці".

Іменини 27 лютого святкує Кирило.

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Прикмети 27 лютого

  • Міцний мороз – літо буде спекотним.
  • Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.
  • Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.


Святий Кирило разом із братом Мефодієм

Що не можна робити 27 лютого

  • Не сваріться ні з ким.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш