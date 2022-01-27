27 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

27 січня 2022 , 08:34
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Джерело:

24 канал

27 січня віряни України святкують день святої Ніни. Відомо, що свята розшукувала Хітон Божий й зробила християнство головною релігією у Грузії.

День Ангела 27 січня святкує Ніна.

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Прикмети 27 січня

  • На небі хмар багато – буде сильний мороз.
  • Сильний вітер зірвався 27 січня – наступний рік буде дощовим.
  • На Ніни дерева інеєм покрилися – очікуйте потепління.


27 січня – день вшанування рівноапостольної Ніни

Що не можна робити 27 січня

  • Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
Автор: Андріана Будиш