29 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
29 червня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
29 червня у народному календарі вшановують день святого Тихона. Святий ще у юному віці отримав дар зцілення й за допомогою нього намагався допомогти усім, хто цього потребував. Що не варто робити 29 червня читайте далі.
Іменини 29 червня святкує Тихон.
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Прикмети 29 червня
- Папороть уранці згорнула листя – наступний день буде спекотним і сонячним.
- Ясне небо ввечері і видно зорі – до сонячної погоди.
Прикмети 29 червня / Фото Pixabay
Що не можна робити 29 червня
- 29 червня не галасуйте. Проведіть цей день у спокої і тиші.
- Не розповідайте найближчі плани знайомим.