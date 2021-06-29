29 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

29 червня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

29 червня у народному календарі вшановують день святого Тихона. Святий ще у юному віці отримав дар зцілення й за допомогою нього намагався допомогти усім, хто цього потребував. Що не варто робити 29 червня читайте далі.

Іменини 29 червня святкує Тихон.

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Прикмети 29 червня

  • Папороть уранці згорнула листя – наступний день буде спекотним і сонячним.
  • Ясне небо ввечері і видно зорі – до сонячної погоди.


Прикмети 29 червня / Фото Pixabay

Що не можна робити 29 червня

  • 29 червня не галасуйте. Проведіть цей день у спокої і тиші.
  • Не розповідайте найближчі плани знайомим.
Автор: Квітослава Туз