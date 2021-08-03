3 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 серпня 2021 , 10:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
3 серпня віряни відзначають пам'ять пророка Старого Завіту – Єзекіїля. Святий дуже шанувався серед християн і був одним із чотирьох найбільших пророків того часу. Що не можна робити 3 серпня читайте у нашому матеріалі.
День Ангела 3 серпня відзначають Іван та Лідія.
Також читайте Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 3 серпня
- Туман вдосвіта 3 серпня – буде гарна погода.
- Риба з води виплескує – очікуйте тепла і сонця.
- Павук павутину плете – скоро розпочнеться гроза.
3 серпня – яке свято
Що не можна робити 3 серпня
- Не лайтесь і намагайтесь утриматись від конфлікту.