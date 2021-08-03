3 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

10:07

3 серпня віряни відзначають пам'ять пророка Старого Завіту – Єзекіїля. Святий дуже шанувався серед християн і був одним із чотирьох найбільших пророків того часу. Що не можна робити 3 серпня читайте у нашому матеріалі.