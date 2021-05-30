30 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

30 травня 2021 року у народному календарі відзначається день Євдокії Свистунки та Андроніка. Цього дня підсапують картоплю та закликають дощі. Що не можна робити 30 травня читайте далі.
Привітання з днем Ангела 30 травня приймають: Євдокія, Адріан.
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Прикмети 30 травня
- 30 травня йде дощ – літо пройде з опадами й туманами.
- Вітер здіймається у цей день – тиждень буде холодним.
- Сонце на Євдокії – літо гарне буде.
Що не можна робити 30 травня
- Не осуджуйте нікого.
- Не кричіть на дітей.
- 30 травня не можна виходити з дому після заходу сонця.