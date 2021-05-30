30 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

30 травня 2021 , 06:00
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

30 травня 2021 року у народному календарі відзначається день Євдокії Свистунки та Андроніка. Цього дня підсапують картоплю та закликають дощі. Що не можна робити 30 травня читайте далі.

Привітання з днем Ангела 30 травня приймають: Євдокія, Адріан.

Також читайте Любовний гороскоп на тиждень 24 – 30 травня: кому пощастить в особистому житті

Прикмети 30 травня

  • 30 травня йде дощ – літо пройде з опадами й туманами.
  • Вітер здіймається у цей день – тиждень буде холодним.
  • Сонце на Євдокії – літо гарне буде.

Що не можна робити 30 травня

  • Не осуджуйте нікого.
  • Не кричіть на дітей.
  •  30 травня не можна виходити з дому після заходу сонця.
Автор: Квітослава Туз