4 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Православна церква вшановує День Казанської Божої Матері. Це свято відзначають декілька разів в рік: 22 жовтня за старим календарем і 4 листопада. До цього образу моляться за зцілення від сліпоти й душевних хвороб.

Казанська Божа Матір вперше з'явилась людям, коли її дуже потребували. За переказами, Богородиця з'явилась у сні маленької дівчинки й вказала їй на місце, де схований святий образ. Дівчинка прокинулась і розповіла матері про сон, однак та їй не повірила. Тоді Богоматір прийшла у сновидінні вдруге. Дівчинка знову розповіла про її дивні сни й тоді мати погодилась піти і відшукати ікону.

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У той час у місті сталась сильна пожежа і багато будинків згоріло. Донька повела мати на попелище одного з будинків і показала, де закопана святиня. Разом вони відгорнули трішки землі й побачили, що у тканину замотаний образ Марії Діви з малюком Ісусом на руках.

Прикмети 4 листопада

Сніжить 4 листопада – наступного року буде гарний урожай хліба.

3 листопада теплий вітер – буде гарна погода.

Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати на мороз і ясну погоду.



4 листопада – яке свято сьогодні

Молитва до Казанської Божої Матері

Казанська ікона Божої Матері є чудотворною. Багато вірян зцілювалось від різних хвороб після того, як помолились до неї. Вважають, що це образ оберігає молоді сім'ї, тож його часто дарують нареченим на весілля. Для того, щоб вшановувати Божу Матір сьогодні подякуйте їй і попросіть благополуччя для вашої родини такою молитвою:

"Матінкo Заступницe, збережи мене і мою сім’ю від розпаду, від сварок і від брехні. Дай нам сил прийняти наші недоліки і виправити їх спільними силами. Борони нас від раптової смepті, ненависті і допоможи нашій любові стати непохитною. Яко знайшли Тебе, вогнем незайману, так і Ти спаси нас від нелюбові, зради і холоду душевного. У столітті віків".

Що не можна робити 4 листопада