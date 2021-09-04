4 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 вересня 2021 , 09:07
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Джерело:

24 канал

4 вересня відзначається день Агафона. Цей день несе в собі негативну енергетику, тому треба бути доволі обережним у своїх висловлюваннях та діях. Що не можна робити 4 вересня дізнавайтесь у матеріалі.

Іменини 4 вересня відзначають Йосип та Данило.

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Прикмети 4 вересня

  • 4 вересня видався сонячний день – гарна погода протримається ще місяць.
  • Вродили горіхи, а грибів дуже мало – буде холодна і сніжна зима.
  • Якщо павутиння прилипає до рослин – до тепла.

Що не можна робити 4 вересня

  • Не можна кричати.
  • Не ігноруйте свою інтуїцію. Якщо ви відчуваєте, що справи не йдуть так, як треба – замисліться чи зараз ви знаходитесь у правильному місці і з правильними людьми.
  • Не шкодуйте часу на себе й свої вподобання. У своїх хобі ви знайдете спокій і відповіді на свої питання.
Автор: Андріана Будиш