4 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 вересня 2021 , 09:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
4 вересня відзначається день Агафона. Цей день несе в собі негативну енергетику, тому треба бути доволі обережним у своїх висловлюваннях та діях. Що не можна робити 4 вересня дізнавайтесь у матеріалі.
Іменини 4 вересня відзначають Йосип та Данило.
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Прикмети 4 вересня
- 4 вересня видався сонячний день – гарна погода протримається ще місяць.
- Вродили горіхи, а грибів дуже мало – буде холодна і сніжна зима.
- Якщо павутиння прилипає до рослин – до тепла.
Що не можна робити 4 вересня
- Не можна кричати.
- Не ігноруйте свою інтуїцію. Якщо ви відчуваєте, що справи не йдуть так, як треба – замисліться чи зараз ви знаходитесь у правильному місці і з правильними людьми.
- Не шкодуйте часу на себе й свої вподобання. У своїх хобі ви знайдете спокій і відповіді на свої питання.