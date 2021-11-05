5 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 листопада 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

5 листопада православні віряни святкують день апостола Якова. Святий був сином Йосипа, земного чоловіка Марії Діви. Також Якова називають "братом Господнім".

Іменини 5 листопада святкує Яків.

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Прикмети 5 листопада

  • Град 5 листопада пішов – прийде справжня зима.
  • Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а в наступному році можна буде очікувати хорошого врожаю.
  • Йде дощ – наступний рік буде врожайним.


5 листопада – яке свято

Що не можна робити 5 листопада

  • Уникайте конфліктних ситуацій.
Автор: Андріана Будиш