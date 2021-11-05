5 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
5 листопада 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
5 листопада православні віряни святкують день апостола Якова. Святий був сином Йосипа, земного чоловіка Марії Діви. Також Якова називають "братом Господнім".
Іменини 5 листопада святкує Яків.
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Прикмети 5 листопада
- Град 5 листопада пішов – прийде справжня зима.
- Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а в наступному році можна буде очікувати хорошого врожаю.
- Йде дощ – наступний рік буде врожайним.
5 листопада – яке свято
Що не можна робити 5 листопада
- Уникайте конфліктних ситуацій.