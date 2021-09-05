5 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 вересня 2021 , 09:19
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Джерело:

24 канал

5 вересня християни відзначають день святого Лупа Солунського. Що не можна робити 5 вересня шукайте далі.

День Ангела 5 вересня відзначає Павло.

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Прикмети 5 вересня

  • Ранкових заморозків цього дня немає – вересень буде теплим.
     
  • Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – незабаром настане зима.

Що не можна робити 5 вересня

  • Не розраховуйте сьогодні на допомогу інших людей. Плануйте ваші справи так, щоб ви могли власноруч з ними розібратися. 

  • Цього дня не варто розпочинати ремонт.

  •  Не дозволяйте собі лінуватись.

Автор: Андріана Будиш