5 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 вересня 2021 , 09:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
5 вересня християни відзначають день святого Лупа Солунського. Що не можна робити 5 вересня шукайте далі.
День Ангела 5 вересня відзначає Павло.
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Прикмети 5 вересня
- Ранкових заморозків цього дня немає – вересень буде теплим.
- Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – незабаром настане зима.
Що не можна робити 5 вересня
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Не розраховуйте сьогодні на допомогу інших людей. Плануйте ваші справи так, щоб ви могли власноруч з ними розібратися.
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Цього дня не варто розпочинати ремонт.
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Не дозволяйте собі лінуватись.