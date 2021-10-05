5 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:21

5 жовтня християни відзначають день пророка Йона. Відомо, що зі святим стався нещасний випадок – його проковтнув кит. В утробі риби пророк провів три дні і три ночі й палко молився Господові, аби той врятував йому життя. Бог послухав Йону і змусив кита виплюнути святого.