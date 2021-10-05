5 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 жовтня 2021 , 08:21
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Джерело:

24 канал

5 жовтня християни відзначають день пророка Йона. Відомо, що зі святим стався нещасний випадок – його проковтнув кит. В утробі риби пророк провів три дні і три ночі й палко молився Господові, аби той врятував йому життя. Бог послухав Йону і змусив кита виплюнути святого.

Іменини 5 жовтня святкує Йосип.

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Прикмети 5 жовтня

  • Якщо до 5 жовтня на березі ще лишилося листя – зима буде теплою.
  • Сонячний і ясний день – весь тиждень погода буде гарною.
  • Туман над водою вдосвіта – будуть дощі.


5 жовтня – яке свято сьогодні

Що не можна робити 5 жовтня

  • Вірили, що цього дня не можна ловити і вбивати рибу. 
  • Сьогодні не варто починати будівництво.
  • Не гуляйте поблизу водойм.