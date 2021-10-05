5 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 жовтня 2021 , 08:21Читать новость на русском
Джерело:24 канал
5 жовтня християни відзначають день пророка Йона. Відомо, що зі святим стався нещасний випадок – його проковтнув кит. В утробі риби пророк провів три дні і три ночі й палко молився Господові, аби той врятував йому життя. Бог послухав Йону і змусив кита виплюнути святого.
Іменини 5 жовтня святкує Йосип.
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Прикмети 5 жовтня
- Якщо до 5 жовтня на березі ще лишилося листя – зима буде теплою.
- Сонячний і ясний день – весь тиждень погода буде гарною.
- Туман над водою вдосвіта – будуть дощі.
5 жовтня – яке свято сьогодні
Що не можна робити 5 жовтня
- Вірили, що цього дня не можна ловити і вбивати рибу.
- Сьогодні не варто починати будівництво.
- Не гуляйте поблизу водойм.