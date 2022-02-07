День Ангела сьогодні святкує Григорій.
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Прикмети 7 лютого
- Птахи голосно щебечуть – чекайте сильних морозів.
- Падає лапатий сніг – скоро весна.
- Морозяна погода 7 лютого – холоди затримаються.
- Вітер здійнявся – буде відлига.
- Гадали, якщо випадково розлити молоко на Григорія, то у дім прийде вдача.
Що не можна робити 7 лютого
- Вважали, що на Григорія не можна було тяжко працювати.
- Краще не покидати дім цього дня.
- Не сваріться.