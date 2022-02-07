День Ангела сьогодні святкує Григорій.

Читайте Коли у 2022 році українці святкуватимуть Пасху: дата великого свята

Прикмети 7 лютого

  • Птахи голосно щебечуть – чекайте сильних морозів.
  • Падає лапатий сніг – скоро весна.
  • Морозяна погода 7 лютого – холоди затримаються.
  • Вітер здійнявся – буде відлига.
  • Гадали, якщо випадково розлити молоко на Григорія, то у дім прийде вдача.

Що не можна робити 7 лютого

  • Вважали, що на Григорія не можна було тяжко працювати.
  • Краще не покидати дім цього дня.
  • Не сваріться.