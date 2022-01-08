8 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
8 січня 2022 , 09:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
8 січня українські християни святкують собор святої Марії. Цього дня у храмах прославляють Діву Марію, яка народила Христа.
День Ангела сьогодні святкує Марія.
До слова Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні
Прикмети 8 січня
- Якщо за вікном сніг і мороз – літо буде холодним.
- Зграї ворон літають над головою – чекайте на хуртовину.
- Якщо щебечуть синиці – до нічних заморозків.
- Дме північний вітер – до холоднечі.
Що не можна робити 8 січня
- Сьогодні жінкам не можна займатись фізичною працею.
- Не лайтесь.
- Не брешіть.
- Не варто після опівночі виходити з будинку, аби не накликати на себе біду.