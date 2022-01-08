8 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

8 січня 2022 , 09:02
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Джерело:

24 канал

8 січня українські християни святкують собор святої Марії. Цього дня у храмах прославляють Діву Марію, яка народила Христа.

День Ангела сьогодні святкує Марія.

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Прикмети 8 січня

  • Якщо за вікном сніг і мороз – літо буде холодним.
  • Зграї ворон літають над головою – чекайте на хуртовину.
  • Якщо щебечуть синиці – до нічних заморозків.
  • Дме північний вітер – до холоднечі.

Що не можна робити 8 січня

  • Сьогодні жінкам не можна займатись фізичною працею.
  • Не лайтесь.
  • Не брешіть.
  • Не варто після опівночі виходити з будинку, аби не накликати на себе біду.
Автор: Андріана Будиш