День пророка Іллі 2021: що не можна робити і які особливі заборони присутні у свято

Щорічно 2 серпня відзначають день одного із найшанованіших святих Старого Завіту – пророка Іллі. Постать святого Іллі оповита багатьма легендами і містичними історіями, а сам він, за біблійними переказами, був наділений даром чудотворства. У пророка Іллю вірять християни, мусульмани та іудеї, тож день вшанування цього святого є великою подією. Що не можна робити на День святого Іллі читайте далі

У християнстві святий Ілля вважається зразком мудрості, нескореності й сили духу. Вважають, що Ілля не помер, а ще за життя вознісся на небо, де Бог подарував йому вогняну колісницю. У давніх християн Київської Русі Ілля був дуже шанованим святим. Люди гадали, що він захищає від стихійних лих й сам може наслати блискавку на тих, в кого в душі багато злості й агресії.

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Що не можна робити в День святого пророка Іллі 2021

У День святого Іллі необхідно відмовитись від усієї роботи, адже у це свято вона заборонена. Люди вірили, якщо хтось ослухається цієї заборони, то святий нашле на нього блискавку.

Особлива засторога у День пророка Іллі стосується водойм. Вважають, що у свято краще не лізти у воду, щоб не втонути. Також не радять купатися після Іллі, бо погода в серпні вже не така тепла, тож купаючись у холодній воді, можна захворіти.

Не сваріться і не конфліктуйте у цей день із людьми.



День святого Іллі 2021 : що не можна робити у свято