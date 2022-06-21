День літнього сонцестояння: дата і час найдовшого дня у році

21 червня припадає день літнього сонцестояння. Цей день є найдовшим у 2022 році, оскільки Сонце досягає своєї максимально високої позиції.

Що таке день літнього сонцестояння

У цей день Сонце у своєму русі по екліптиці потрапляє в північну або в південну точку. Таке явище трапляється двічі на рік – 20 або 21 червня у день літнього сонцестояння та 20 або 21 грудня у день зимового сонцестояння.

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Час літнього сонцестояння

Літнє сонцестояння у 2022 році відбудеться о 12:13 годині за київським часом. Сонце підніметься на максимально високу точку над Землею. Скдадатиметься враження, що воно на якийсь час зависло в зеніті, ніби стоїть і нікуди не рухається. Тривалість світлового дня триватиме 18 годин.

День літнього сонцестояння – це астрономічне явище, яке відбувається, коли нахил осі обертання Землі щодо Сонця приймає своє найменше значення – 23,27 градуси. Це означає, що в цей час наша планета максимально розгортається своєю Північною півкулею на Сонце.



День літнього сонцестояння 2022

Дні поступово ставитимуть коротшими

Від початку літнього сонцестояння в Північній півкулі починається літо за астрономічними годинами. Саме від цього дня світлий час доби починає поступово спадати, а ніч, навпаки, зростати. Так триватиме до дня зимового сонцестояння – 21 грудня.

Історія святкування, ритуали і традиції

Язичники особливо шанували день літнього сонцестояння. Для предків це свято мало особливе значення. Вони проводили спеціальні обряди, від яких залежало багато життєвих сфер.

Перший обряд розпочинався на світанку. Язичники вірили, що день треба зустріти з першими променями Сонця. Вони вірили, що це дасть сили та здоров’я на увесь рік.

Незаміжні дівчата у день літнього сонцестояння дізнавалися майбутнє за допомогою ворожіння, закликаючи кохання у своє життя за допомогою рослин та води. Вмивання росою мало цілющі властивості, тож предки вірили, що такий ритуал допоможе їм зберегти здоров’я. Люди також вірили в те, що треба увесь день зберігати позитивний настрій, щоб упродовж наступного року їх супроводжувала гармонія.

Також в день літнього сонцестояння вирушали в ліс за травами, адже вірили, що в цей час їхня цілющість має особливу силу. Вважалося, що купання у водоймі очищує душу.

У цей день веселилися, стрибали через вогнище та співали пісні. Вогнище для предків також мало особливу силу. У полум’ї спалювали одяг хворих людей, вірячи в те, що вогонь забере хворобу.

Завершувалося святкування спалюванням опудала у вигляді колеса, яке символізувало Сонце (Ярило).



День літнього сонцестояння 2022

Що можна робити в день літнього сонцестояння

Щоб залучити зміни у життя, варто в цей день одягнутися в речі жовтого чи золотистого кольору.

У цей день варто попросити пробачення у всіх, кого ви образили. У день літнього сонцестояння особливо сильно діє енергетика прощення.

Астрологи радять провести день в колі рідних вам людей.

Що не можна робити в день літнього сонцестояння

Не варто в цей день піднімати загублені чиїсь речі з землі.

Не рекомендовано одягати старий та брудний одяг.

Не можна сваритися та ображатися на когось у цей день.