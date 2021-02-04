День Валентина на самоті: як зберігати спокій і не зненавидіти весь світ

14 лютого світ відзначає день святого Валентина. Жарти жартами, але люди на День Валентина діляться на дві категорії: закохані і ті, хто пари немає й відчуває себе самотньо і ніяково.

Джерело: 24 канал

Якщо ви обираєте подарунок для своєї половинки, то вам краще ознайомитись із цими матеріалами: що подарувати хлопцю на Валентина і що подарувати дівчині на Валентина.

Якщо ж у вас немає пари, у цьому матеріали ми розповімо, чому День закоханих на самоті не каторга, а справжнє задоволення.

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Без сарказму

У першу чергу, навчіться спокійно ставитися до цього свята. Не "заливайте" на свої сторінки у соцмережах пости про те, що цей день для вас є не дуже приємним. У додаток, не варто згадувати, що це ще й свято душевнохворих. Це не є приводом для жарту.

Хоч це й може пролунати дивно, але виробіть у собі радість до цього свята. Так, це дійсно день любові, проте не завжди потрібно сприймати його так буквально. Подумайте і віднайдіть тих, кому б дійсно знадобилась ваша підтримка й тепло сьогодні. Можливо, це ваші рідні, друзі чи навіть домашній улюбленець. Приділіть їм свій час й зрозумійте: ви ніколи не були і не є один й вас завжди оточують ті, кому ви дуже дорогі.

Не потрібно перетворюватися у Грінча і бути скупченням злості та сарказму. Ні у цей день, та й узагалі ніколи. Ви можете бути романтиком і чекати зустрічі з людиною, яку ви полюбите. Потрібно вірити у себе й у те, що ваше щастя близько – й воно прийде.

Обмежте себе від скупчення закоханих

Якби би там не було, але на День Валентина вам таки краще оминати місця, які так обожнюють закохані. В романтичних та затишних кафе і ресторанах – сьогодні просто бум. Якщо ж душа таки хоче повеселитись – оберіть спокійний паб, де до вас точно не будуть "підкатувати" з питаннями про самотність і ефемерного зятя, який вашій мамі точно не потрібен.

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І що головне – ніколи не погоджуйтесь на пропозицію ваших друзів, які будуть вас жаліти і запропонують провести цей день разом. Ви будете третім зайвим. І коли вони почнуть обійматися, ви й не помітите як доливатимете собі вино. А хіба вам потрібне похмілля? Тож не псуйте день собі, і вашим друзям.

Порадійте за себе

День закоханих вигадали продавці листівок. І це правда. На цьому святі наживаються абсолютно усі – починаючи від касира, закінчуючи продавцями квітів, валентинок і непотрібних сувенірів.

Порадійте! Ви сьогодні, як абсолютно здорова і нормальна людина, зберегли свій бюджет від невиправданих витрат.

Не дивіться мелодрами

Якщо ви надто емоційно реагуєте на історії кохання у мелодрамах – краще не дивіться їх. Самобичування – одна з найгірших речей у світі, тож відкладіть подалі план подивитись "Щоденник пам'яті" чи "Три метри над рівнем неба".

Перегляд сентиментальних романтичних комедій, присвячених святу, тільки зробить гірше, так само як і пісні про кохання. Не можна не лише гризти себе за жалість до себе, але і відчувати її як таку. Це тільки залишить відчуття покинутості, нещастя, і змусить вас розплакатися від почуття, ніби вам чого шалено бракує.

Присвятіть цей день собі

Якщо 14 лютого – це день любові, то чому ж не присвятити його любові до себе? Уявіть, що кожного дня ви прокидаєтесь й прокидається ваш організм, який підтримує вам життя. Щодня, без вашого відома, органи й маленькі клітини вашого тіла, працюють аби ви могли жити. Ваш організм постійно бореться з різноманітними хворобами, вірусами й іншими негараздами, тож подякуйте йому. Висловіть собі любов, адже так як ви любите себе, так вас і любитимуть інші. Як би це банально не звучало, але зробіть собі подарунок у цей день. Адже це прекрасний привід нарешті купити собі абонемент в зал, або записатися на курси, про які давно мріяли.

Також не завадить подумати і про дім. Давно хотіли розібрати шафу і викинути зайве? Чи навчитися готувати вишуканий десерт? Вперед, сьогодні ваш день!

Запам'ятайте декілька простих істин

– Ви не самотні. Ви ніколи не самотні, лиш потрібно менше драматизувати й відкрити очі, озирнутись довкола – ваші люди завжди поруч.

– Ви не половинка когось, ви цілісний організм і особистість.

– Відсутність коханого чи коханої у вашому житті – це не привід для суму. Ви живі, здорові, розумні і цілеспрямовані.

– Наявність партнера не принесе гарантовано вам щастя. Далеко не всі стосунки такі гармонійні, якби того хотілось.

– Запитання про вашу самотність ставлять лише люди, які не задоволенні своїм особистим життям. Сприймайте такі питання з доброю усмішкою й відповідайте, що всьому свій час.

Любіть себе. Полюбіть себе й не зважайте, що зараз ви без пари. Розвивайтесь, будьте щасливими. Любіть своє життя, яке ви проживаєте, а не живіть заради того, щоб знайти любов.