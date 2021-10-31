Вирізаємо гарбузи й запалюємо свічки: традиції Геловіну і чи святкують його в Україні

Щорічно 31 жовтня настає один із наймістичніших днів у році – Геловін. У Західній Європі та США це свято набуло великої популярності. Тенденцію відзначати Геловін перебрали й українці.

Одного разу, коли темний-темний день перейшов у темну-темну ніч – наступило темне-темне свято. У це темне-темне свято люди вдягали темні-темні костюми й ходили лякати сусідів і друзів своїм виглядом. Це темне-темне свято дістало не менш моторошну назву – Геловін.

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Історія Геловіну: як все почалось

Засновниками Геловіну вважають давніх кельтів, які у своїй культурі особливо вшановували мертвих і збір врожаю. Традиція такого святкування виникла понад 2 тисячі років тому.

Кельтські племена проживали на території сучасної Великої Британії і вважали, що рік поділяється на дві частини – світлу і темну, тобто літо і зиму. І коли темна частина змінювала світлу, а це відбувалось наприкінці жовтня, у кельтів починалися гучні гуляння – Самайн.



Історія Геловіну / Фото Pixabay

Після прийняття християнства 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата свята збіглася із язичницьким Самайном. В оригіналі День усіх святих звучить, як All Hallow's Eve, але у народі спростили цю назву, тому вийшов Halloween. Так католицьке свято тісно переплелося з язичницьким.

Культуру святкування Геловіну до Штатів привезли емігранти з Британських островів. Подія так сильно вразила американців, що вони одразу перейняли це свято й почали вшановувати його на свій лад.

Страхітливі традиції Геловіну

Свято Геловіну дуже багате на різноманітні звичаї, деякі з них можуть здатись кумедними, а деякі й узагалі можуть налякати. Кельти вірили, що в цю особливу ніч на землю можуть повертатись не лише душі їхніх покійних рідних, а й нечиста сила, яка має на меті чинити людям зло.



Геловін 2021: традиції свята / Фото Pixabay

Тож, аби обманути нечисть усі одягались в моторошні костюми, які мали схожості з відьмами, демонами й іншими страшними істотами. Вірили, якщо монстр побачить "свого", то він не буде нападати. Однак ще кращим було налякати духів своїх виглядом, щоб кінцево вигнати їх.



Цікаві традиції Геловіну / Фото Pixabay

Головним атрибутом Геловіну є гарбуз з вирізаним злісним лицем. Існує легенда, що хитрого грішника Джека не прийняли ні в пекло, ні в рай через те, що він підписав угоду з дияволом. У покарання чоловіка змусили бродити землею з вуглинкою у руках, аби він бачив хоч щось у темноті і міг оборонятись цим світлом від демонів. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек засунув вуглину у гарбуз, в якому вирізав отвори.

Однією із "найсолодших" традицій Геловіну є обдаровування солодощами всіх тих, хто постукає у ваші двері. Тому, у США малеча часто одягається у святкові костюми і вирушає до сусідів з примовлянням: "Цукерки чи збитки?". Якщо господарі відмовлялися давати солодощі, то діти робили їм капості.

Геловін чи все-таки День усіх святих?

1 листопада в Україні також відзначають як день згадування про померлих. Цей звичай здебільшого вшановують парафіяни католицьких і греко-католицьких церков. Хоч святкування Геловіну активно завойовує весь світ, у нашій країні до цієї події ставляться з обережністю. Багато хто трактує Геловін, як свято сповнене диявольської атрибутики і язичницьких звичаїв.



Святкування Геловіну в Україні

Жителі України не мають автентичної традиції прикрашати будинки павутиною і ставити біля осель джеків-гарбузів, однак 1 листопада багато українців присвячують пам'яті померлих рідних.

У цей час люди відвідують кладовища, запалюють свічки й моляться за упокій тих близьких, які вже відійшли у вічність. Також на цвинтарях відбуваються поминальні служби, де священники ходять до могил і освячують їх свяченою водою.