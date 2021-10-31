Одного разу, коли темний-темний день перейшов у темну-темну ніч – наступило темне-темне свято. У це темне-темне свято люди вдягали темні-темні костюми й ходили лякати сусідів і друзів своїм виглядом. Це темне-темне свято дістало не менш моторошну назву – Геловін.

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Історія Геловіну: як все почалось

Засновниками Геловіну вважають давніх кельтів, які у своїй культурі особливо вшановували мертвих і збір врожаю. Традиція такого святкування виникла понад 2 тисячі років тому.

Кельтські племена проживали на території сучасної Великої Британії і вважали, що рік поділяється на дві частини – світлу і темну, тобто літо і зиму. І коли темна частина змінювала світлу, а це відбувалось наприкінці жовтня, у кельтів починалися гучні гуляння – Самайн.

історія Геловіну
Історія Геловіну / Фото Pixabay

Після прийняття християнства 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата свята збіглася із язичницьким Самайном. В оригіналі День усіх святих звучить, як All Hallow's Eve, але у народі спростили цю назву, тому вийшов Halloween. Так католицьке свято тісно переплелося з язичницьким.

Культуру святкування Геловіну до Штатів привезли емігранти з Британських островів. Подія так сильно вразила американців, що вони одразу перейняли це свято й почали вшановувати його на свій лад.

Страхітливі традиції Геловіну

Свято Геловіну дуже багате на різноманітні звичаї, деякі з них можуть здатись кумедними, а деякі й узагалі можуть налякати. Кельти вірили, що в цю особливу ніч на землю можуть повертатись не лише душі їхніх покійних рідних, а й нечиста сила, яка має на меті чинити людям зло.

Геловін 2021 традиції
Геловін 2021: традиції свята / Фото Pixabay

Тож, аби обманути нечисть усі одягались в моторошні костюми, які мали схожості з відьмами, демонами й іншими страшними істотами. Вірили, якщо монстр побачить "свого", то він не буде нападати. Однак ще кращим було налякати духів своїх виглядом, щоб кінцево вигнати їх.

Цікаві традиції Геловіну
Цікаві традиції Геловіну / Фото Pixabay

Головним атрибутом Геловіну є гарбуз з вирізаним злісним лицем. Існує легенда, що хитрого грішника Джека не прийняли ні в пекло, ні в рай через те, що він підписав угоду з дияволом. У покарання чоловіка змусили бродити землею з вуглинкою у руках, аби він бачив хоч щось у темноті і міг оборонятись цим світлом від демонів. Для того, щоб полум'я не згасло, Джек засунув вуглину у гарбуз, в якому вирізав отвори.

Однією із "найсолодших" традицій Геловіну є обдаровування солодощами всіх тих, хто постукає у ваші двері. Тому, у США малеча часто одягається у святкові костюми і вирушає до сусідів з примовлянням: "Цукерки чи збитки?". Якщо господарі відмовлялися давати солодощі, то діти робили їм капості.

Геловін чи все-таки День усіх святих?

1 листопада в Україні також відзначають як день згадування про померлих. Цей звичай здебільшого вшановують парафіяни католицьких і греко-католицьких церков. Хоч святкування Геловіну активно завойовує весь світ, у нашій країні до цієї події ставляться з обережністю. Багато хто трактує Геловін, як свято сповнене диявольської атрибутики і язичницьких звичаїв.

Геловін в Україні
Святкування Геловіну в Україні

Жителі України не мають автентичної традиції прикрашати будинки павутиною і ставити біля осель джеків-гарбузів, однак 1 листопада багато українців присвячують пам'яті померлих рідних.

У цей час люди відвідують кладовища, запалюють свічки й моляться за упокій тих близьких, які вже відійшли у вічність. Також на цвинтарях відбуваються поминальні служби, де священники ходять до могил і освячують їх свяченою водою.