Однажды, когда темный-темный день перешел в темную-темную ночь – наступил темный-темный праздник. В этот темный-темный праздник люди надевали темные-темные костюмы и ходили пугать соседей и друзей своим видом. Этот темный-темный праздник получил не менее жуткое название – Хэллоуин.

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История Хэллоуина: как все началось

Учредителями Хэллоуина считают древних кельтов, которые в своей культуре особенно почитали мертвых и сбор урожая. Традиция такого празднования возникла более 2 тысяч лет назад.

Кельтские племена проживали на территории современной Великобритании и считали, что год делится на две части – светлую и темную, то есть лето и зиму. И когда темная часть меняла светлую, а это происходило в конце октября, у кельтов начинались шумные гуляния – Самайн.

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История Хэллоуина / Фото Pixabay

После принятия христианства 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата праздника совпала с языческим Самайном. В оригинале День всех святых звучит, как All Hallow's Eve, но в народе упростили это название, поэтому вышел Halloween. Так католический праздник тесно переплелся с языческим.

Культуру празднования Хэллоуина в Штаты привезли эмигранты с Британских островов. Событие так сильно поразило американцев, что они сразу переняли этот праздник и начали праздновать его на свой лад.

Ужасающие традиции Хэллоуина

Праздник Хэллоуина очень богат на разнообразные обычаи, некоторые из них могут показаться забавными, а некоторые и вообще могут напугать. Кельты верили, что в эту особую ночь на землю могут возвращаться не только души их усопших родных, но и нечистая сила, цель которой причинять людям зло.

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Хэллоуин 2021: традиции праздника / Фото Pixabay

Поэтому, чтобы обмануть нечисть все одевались в жуткие костюмы, которые были похожи на ведьм, демонов и других страшных существ. Верили, если монстр увидит "своего", то он не будет нападать. Однако еще лучше было напугать духов своим видом, чтобы окончательно изгнать их.

Цікаві традиції Геловіну
Интересные традиции Хэллоуина / Фото Pixabay

Главным атрибутом Хэллоуина является тыква с вырезанным злобным лицом. Существует легенда, что хитрого грешника Джека не приняли ни в ад, ни в рай из-за того, что он подписал соглашение с дьяволом. В наказание мужчину заставили бродить по земле с угольком в руках, чтобы он видел хоть что-то в темноте и мог обороняться этим светом от демонов. Чтобы пламя не погасло, Джек засунул уголек в тыкву, в которой вырезал отверстия.

Одной из "сладчайших" традиций Хэллоуина является одаривание сладостями всех тех, кто постучится в вашу дверь. Поэтому, в США дети часто одеваются в праздничные костюмы и отправляются к соседям со словами: "Гадость или сладость?". Если хозяева отказывались давать сладости, то дети делали им пакости.

Хэллоуин или День всех святых?

1 ноября в Украине также отмечают как день упоминания об умерших. Этот обычай в основном чтят прихожане католических и греко-католических церквей. Хоть празднование Хэллоуина активно завоевывает весь мир, в нашей стране к этому событию относятся с осторожностью. Многие трактуют Хэллоуин, как праздник наполненный дьявольской атрибутики и языческих обычаев.

Геловін в Україні
Празднование Хэллоуина в Украине

У жителей Украины нет аутентичной традиции украшать дома паутиной и ставить возле дома джеков-тыкв, однако 1 ноября многие украинцы посвящают памяти умерших родных.

В это время люди посещают кладбища, зажигают свечи и молятся за упокой тех близких, которые уже отошли в вечность. Также на кладбищах проходят поминальные службы, где священники ходят к могилам и освящают их святой водой.