Однажды, когда темный-темный день перешел в темную-темную ночь – наступил темный-темный праздник. В этот темный-темный праздник люди надевали темные-темные костюмы и ходили пугать соседей и друзей своим видом. Этот темный-темный праздник получил не менее жуткое название – Хэллоуин.

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История Хэллоуина: как все началось

Учредителями Хэллоуина считают древних кельтов, которые в своей культуре особенно почитали мертвых и сбор урожая. Традиция такого празднования возникла более 2 тысяч лет назад.

Кельтские племена проживали на территории современной Великобритании и считали, что год делится на две части – светлую и темную, то есть лето и зиму. И когда темная часть меняла светлую, а это происходило в конце октября, у кельтов начинались шумные гуляния – Самайн.



История Хэллоуина / Фото Pixabay

После принятия христианства 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата праздника совпала с языческим Самайном. В оригинале День всех святых звучит, как All Hallow's Eve, но в народе упростили это название, поэтому вышел Halloween. Так католический праздник тесно переплелся с языческим.

Культуру празднования Хэллоуина в Штаты привезли эмигранты с Британских островов. Событие так сильно поразило американцев, что они сразу переняли этот праздник и начали праздновать его на свой лад.

Ужасающие традиции Хэллоуина

Праздник Хэллоуина очень богат на разнообразные обычаи, некоторые из них могут показаться забавными, а некоторые и вообще могут напугать. Кельты верили, что в эту особую ночь на землю могут возвращаться не только души их усопших родных, но и нечистая сила, цель которой причинять людям зло.



Хэллоуин 2021: традиции праздника / Фото Pixabay

Поэтому, чтобы обмануть нечисть все одевались в жуткие костюмы, которые были похожи на ведьм, демонов и других страшных существ. Верили, если монстр увидит "своего", то он не будет нападать. Однако еще лучше было напугать духов своим видом, чтобы окончательно изгнать их.



Интересные традиции Хэллоуина / Фото Pixabay

Главным атрибутом Хэллоуина является тыква с вырезанным злобным лицом. Существует легенда, что хитрого грешника Джека не приняли ни в ад, ни в рай из-за того, что он подписал соглашение с дьяволом. В наказание мужчину заставили бродить по земле с угольком в руках, чтобы он видел хоть что-то в темноте и мог обороняться этим светом от демонов. Чтобы пламя не погасло, Джек засунул уголек в тыкву, в которой вырезал отверстия.

Одной из "сладчайших" традиций Хэллоуина является одаривание сладостями всех тех, кто постучится в вашу дверь. Поэтому, в США дети часто одеваются в праздничные костюмы и отправляются к соседям со словами: "Гадость или сладость?". Если хозяева отказывались давать сладости, то дети делали им пакости.

Хэллоуин или День всех святых?

1 ноября в Украине также отмечают как день упоминания об умерших. Этот обычай в основном чтят прихожане католических и греко-католических церквей. Хоть празднование Хэллоуина активно завоевывает весь мир, в нашей стране к этому событию относятся с осторожностью. Многие трактуют Хэллоуин, как праздник наполненный дьявольской атрибутики и языческих обычаев.



Празднование Хэллоуина в Украине

У жителей Украины нет аутентичной традиции украшать дома паутиной и ставить возле дома джеков-тыкв, однако 1 ноября многие украинцы посвящают памяти умерших родных.

В это время люди посещают кладбища, зажигают свечи и молятся за упокой тех близких, которые уже отошли в вечность. Также на кладбищах проходят поминальные службы, где священники ходят к могилам и освящают их святой водой.