День вишиванки 2022: добірка патріотичних картинок, які вам сподобаються

19 травня в Україні відзначатимуть День вишиванки. Цей день об’єднує навколо себе всіх українців та покликане зберегти наші традиції, які ми передаємо з покоління в покоління. Привітайте близьких з цим святом оригінальними патріотичними картинками.

Кожного року День вишиванки відзначають в третій тиждень четверга у травні. У 2022 році цим днем стало 19 травня. Відзначати День вишиванки почали у 2006 році, тож вже понад 15 років всі українці одягають вишиванку в школу, на навчання, роботу чи прогулянку.

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24 лютого в Україні розпочалася повномасштабна війна, яку розв’язала російська армія. Збройні Сили України активно ліквідовують російських окупантів, втім, на жаль, тепер не всі українці зможуть зібратися у своїх містах та продемонструвати вишиванку під мирним небом. Вороги щодня атакують Україну, тож навіть у відносно спокійних місцях доведеться під час повітряної тривоги бігти у вишиванці в бомбосховище.

Такою є наша болюча реальність, однак ми вже продемонстрували цілому світу нашу незламність та сильний дух, тому продовжуємо жити заради нашого світлого майбутнього. Ми робимо все можливе в тилу для того, аби українські воїни якнайшвидше вибили російську орду з нашої території.

Росіяни розбомблюють наші міста, щоб вони стали непридатними до життя, однак місцева культура, яка століття створювалася предками, ніколи не зникне. Ми все відбудуємо, відновимо та одягнемо вишиванки навіть у такий болючий для України час. Ми впевнені, що разом з нами вишиванки одягнуть українці з усіх куточків світу, які були вимушені покинути свої домівки.

Вишиванка – своєрідний унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками, а український рід є частиною кореня, з якого виростає Україна. Вишита сорочка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона символізує любов у сім’ї, вірність та родинну пам’ять.

Саме тому гордо одягніть вишиванку в цей день, щоб показати нашу нескореність та любов до життя та нашої неньки України цілому світові. Також не забудьте привітати зі святом друзів та родичів патріотичними картинками.



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму



Картинки з Днем вишиванки 2022 / Фото з інстаграму